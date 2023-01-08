Финляндия решила не торопиться со вступлением в НАТО

Глава МИД Финляндии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО раньше Швеции

08 января 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Финляндия решила подождать одобрения заявки Швеции о вступлении в НАТО, заявил Пекка Хаависто Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Власти Финляндии хотят дождаться одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, а уже затем вступить в альянс самим. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. «Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО», — передает слова Хаависто ТАСС. Он добавил, что у финской стороны есть время, чтобы дождаться подтверждения заявки Швеции на вхождение в НАТО, а уже затем придет очередь Финляндии. Финляндия и Швеция окончат процедуру вступления в Североатлантический альянс вместе, заключил Хаависто. Ранее власти Финляндии и Швеции в мае 2022 года одновременно подали заявки на вхождение в альянс. Финские СМИ всецело выступают за вступление в НАТО, а также размещение на своей территории военных баз и ядерного оружия без каких-либо ограничений, передают « Невские новости ».

Власти Финляндии хотят дождаться одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, а уже затем вступить в альянс самим. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. «Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО», — передает слова Хаависто ТАСС. Он добавил, что у финской стороны есть время, чтобы дождаться подтверждения заявки Швеции на вхождение в НАТО, а уже затем придет очередь Финляндии. Финляндия и Швеция окончат процедуру вступления в Североатлантический альянс вместе, заключил Хаависто. Ранее власти Финляндии и Швеции в мае 2022 года одновременно подали заявки на вхождение в альянс. Финские СМИ всецело выступают за вступление в НАТО, а также размещение на своей территории военных баз и ядерного оружия без каких-либо ограничений, передают «Невские новости».