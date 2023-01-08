Лолита пожаловалась на пропавшую эрекцию из-за наказания Зеленского. Видео

Лолита Милявская пошутила над санкциями Зеленского против российских звезд
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Лолиту Милявскую позабавил запрет на посещение украинских военных судов Фото:

Российская певица Лолита Милявская иронично пожаловалась на пропавшую эрекцию из-за введенных президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против российских знаменитостей, в том числе, против самой артистки. Свое видеообращение она опубликовала у себя в соцсетях.

«Люди, ну не занимайтесь фигней. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», — заявила Лолита Милявская, комментируя введенные против нее ограничения. Также певицу позабавил тот факт, что ей запретили присутствовать на военных судах, и просьба вернуть государственные награды.

Ранее стало известно о том, что Зеленский ввел санкции против 119 российских культурных деятелей, передает «Царьград». Украинский глава ввел против знаменитостей персональные экономические санкции, которые будут действовать 10 лет.

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Российская певица Лолита Милявская иронично пожаловалась на пропавшую эрекцию из-за введенных президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против российских знаменитостей, в том числе, против самой артистки. Свое видеообращение она опубликовала у себя в соцсетях. «Люди, ну не занимайтесь фигней. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», — заявила Лолита Милявская, комментируя введенные против нее ограничения. Также певицу позабавил тот факт, что ей запретили присутствовать на военных судах, и просьба вернуть государственные награды. Ранее стало известно о том, что Зеленский ввел санкции против 119 российских культурных деятелей, передает «Царьград». Украинский глава ввел против знаменитостей персональные экономические санкции, которые будут действовать 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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