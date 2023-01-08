Лолита пожаловалась на пропавшую эрекцию из-за наказания Зеленского. Видео

Лолита Милявская пошутила над санкциями Зеленского против российских звезд

08 января 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Лолиту Милявскую позабавил запрет на посещение украинских военных судов Фото: соцсети Российская певица Лолита Милявская иронично пожаловалась на пропавшую эрекцию из-за введенных президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против российских знаменитостей, в том числе, против самой артистки. Свое видеообращение она опубликовала у себя в соцсетях. «Люди, ну не занимайтесь фигней. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», — заявила Лолита Милявская, комментируя введенные против нее ограничения. Также певицу позабавил тот факт, что ей запретили присутствовать на военных судах, и просьба вернуть государственные награды. Ранее стало известно о том, что Зеленский ввел санкции против 119 российских культурных деятелей, передает «Царьград». Украинский глава ввел против знаменитостей персональные экономические санкции, которые будут действовать 10 лет.

Российская певица Лолита Милявская иронично пожаловалась на пропавшую эрекцию из-за введенных президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против российских знаменитостей, в том числе, против самой артистки. Свое видеообращение она опубликовала у себя в соцсетях. «Люди, ну не занимайтесь фигней. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», — заявила Лолита Милявская, комментируя введенные против нее ограничения. Также певицу позабавил тот факт, что ей запретили присутствовать на военных судах, и просьба вернуть государственные награды. Ранее стало известно о том, что Зеленский ввел санкции против 119 российских культурных деятелей, передает «Царьград». Украинский глава ввел против знаменитостей персональные экономические санкции, которые будут действовать 10 лет.