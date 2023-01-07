Губернатор ХМАО призвала мэра не затягивать с расселением домов, где вредно жить

08 января 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова призвала расселять жителей из фенольных домов при наличии средств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру Нягани Ивану Ямашеву переселять людей из домов, в которых обнаружен фенол, не дожидаясь конца финансового года. Свое поручение она высказала на встрече с администрацией Нягани, эфир которой транслировался на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «По вашей информации [Ивана Ямашева], в городе есть новое, сданное в эксплуатацию, готовое по стандартам жилье. Не надо тянуть до 31 декабря 2023 года, приобретайте [новые квартиры для расселения жителей] сейчас, финансирование открыто», — сказала Наталья Комарова. Также губернатор напомнила, что по существующим правилам федеральной программы по расселению фенольного жилья, дома подлежат обследованию, даже если когда-то жители делали экспертизу за свой счет. «Мы опять занимаемся обследованием, нужно учитывать в нашем комплексном плане весь деревянный жилой фонд, чтобы не получилось так, что кто-то двадцать лет жил с мнением, что он живет в феноле, а теперь выяснится, что не в феноле», — пояснила Комарова. Иван Ямашев отчитался, что обследование домов идет, в 2022 году было обследовано 220 жилых помещений. Бюджет на обследование домов и расселение жителей также есть, в следующем году он составит около 148 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе ХМАО выделено 43 квартиры на переезд жителей из опасных домов. Программа расселения проводится в соответствие с федеральной программой софинансирования расселения жителей из домов, в которых превышена предельная норма фенола и формальдегида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру Нягани Ивану Ямашеву переселять людей из домов, в которых обнаружен фенол, не дожидаясь конца финансового года. Свое поручение она высказала на встрече с администрацией Нягани, эфир которой транслировался на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «По вашей информации [Ивана Ямашева], в городе есть новое, сданное в эксплуатацию, готовое по стандартам жилье. Не надо тянуть до 31 декабря 2023 года, приобретайте [новые квартиры для расселения жителей] сейчас, финансирование открыто», — сказала Наталья Комарова. Также губернатор напомнила, что по существующим правилам федеральной программы по расселению фенольного жилья, дома подлежат обследованию, даже если когда-то жители делали экспертизу за свой счет. «Мы опять занимаемся обследованием, нужно учитывать в нашем комплексном плане весь деревянный жилой фонд, чтобы не получилось так, что кто-то двадцать лет жил с мнением, что он живет в феноле, а теперь выяснится, что не в феноле», — пояснила Комарова. Иван Ямашев отчитался, что обследование домов идет, в 2022 году было обследовано 220 жилых помещений. Бюджет на обследование домов и расселение жителей также есть, в следующем году он составит около 148 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе ХМАО выделено 43 квартиры на переезд жителей из опасных домов. Программа расселения проводится в соответствие с федеральной программой софинансирования расселения жителей из домов, в которых превышена предельная норма фенола и формальдегида.