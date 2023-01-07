Сотрудников кафе, где челябинцы заразились гепатитом, отстранили от работы

08 января 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Персонал кафе сдал анализы на выявление вирусного гепатита Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Персонал пунктов питания в Челябинске, где массово заразились вирусным гепатитом клиенты, отстранен от работы. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора в регионе. «Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А», — говорится в сообщении ведомства. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды. На предприятиях проведена дезинфекция. Как уже сообщало URA.RU, несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А.

Персонал пунктов питания в Челябинске, где массово заразились вирусным гепатитом клиенты, отстранен от работы. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора в регионе. «Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А», — говорится в сообщении ведомства. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды. На предприятиях проведена дезинфекция. Как уже сообщало URA.RU, несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А.