Столтенберг поторопил Эрдогана с принятием Швеции в НАТО

09 января 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Столтенберг надеется на солидарность со стороны Эрдогана в вопросе членства Швеции в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Пришло время Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом завил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом (Турции Тайипом Эрдоганом — прим. URA.RU) и турецким руководством», — сказал Столтенберг в интервью телеканалу SVT . Согласно заявлению генсека, он хотел бы увидеть ратификацию заявки «как можно скорее». В конце прошлой весны Финляндия совместно со Швецией подали заявки на вступление в НАТО. Ожидалось, что процесс займет несколько недель, однако Турция воспрепятствовала попыткам стран попасть в альянс. Эрдоган поставил перед шведскими властями требования, выполнение которых для страны затруднительно. Принятие Финляндии и Швеции в НАТО может стать актуальным вызовом безопасности России в Арктике, который потребует принятия ряда ответных мер, об этом говорится в материале RT.

Пришло время Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом завил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом (Турции Тайипом Эрдоганом — прим. URA.RU) и турецким руководством», — сказал Столтенберг в интервью телеканалу SVT. Согласно заявлению генсека, он хотел бы увидеть ратификацию заявки «как можно скорее». В конце прошлой весны Финляндия совместно со Швецией подали заявки на вступление в НАТО. Ожидалось, что процесс займет несколько недель, однако Турция воспрепятствовала попыткам стран попасть в альянс. Эрдоган поставил перед шведскими властями требования, выполнение которых для страны затруднительно. Принятие Финляндии и Швеции в НАТО может стать актуальным вызовом безопасности России в Арктике, который потребует принятия ряда ответных мер, об этом говорится в материале RT.