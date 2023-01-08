В трамваях из Усть-Катава появится система распознавания лиц

09 января 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Система распознавания лиц — финальный штрих цифровизации новых трамваев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цифровая система, с помощью которой можно будет узнать пассажира в лицо, может появиться в трамваях производства УКВЗ — Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос). По словам гендиректора предприятия Романа Новикова, техническая реализация такой системы возможна уже сейчас. «Технически мы уже можем это реализовать, тут нет никакой проблемы. Уже существует бесконтактная оплата, на каждом трамвае установлены специальные валидаторы, чтобы можно было оплатить проезд», — сказал Новиков, отвечая на вопрос о возможности создания такой системы. По его словам, данный вид технологии можно разрабатывать без иностранных производителей. Сейчас в части комплектации предприятие еще использует какие-то элементы из-за границы, но нет такого, чтобы заводчане использовали целиком иностранное изделие в технологии. Как заверил Новиков, в ближайшее время и это уйдет, так как отечественные технологии активно развиваются. Как уже писало URA.RU, правительство РФ подключило Российскую академию наук (РАН) к проведению новой индустриализации, которая сделает РФ технологически независимой от Запада. Ключевым элементом новой индустриализации является взаимодействие власти, ученых и бизнеса.

Цифровая система, с помощью которой можно будет узнать пассажира в лицо, может появиться в трамваях производства УКВЗ — Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос). По словам гендиректора предприятия Романа Новикова, техническая реализация такой системы возможна уже сейчас. «Технически мы уже можем это реализовать, тут нет никакой проблемы. Уже существует бесконтактная оплата, на каждом трамвае установлены специальные валидаторы, чтобы можно было оплатить проезд», — сказал Новиков, отвечая на вопрос о возможности создания такой системы. По его словам, данный вид технологии можно разрабатывать без иностранных производителей. Сейчас в части комплектации предприятие еще использует какие-то элементы из-за границы, но нет такого, чтобы заводчане использовали целиком иностранное изделие в технологии. Как заверил Новиков, в ближайшее время и это уйдет, так как отечественные технологии активно развиваются. Как уже писало URA.RU, правительство РФ подключило Российскую академию наук (РАН) к проведению новой индустриализации, которая сделает РФ технологически независимой от Запада. Ключевым элементом новой индустриализации является взаимодействие власти, ученых и бизнеса.