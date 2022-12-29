Власть нашла, как заменить иностранные технологии

Перед учеными поставили новую задачу

29 декабря 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Российские ученые получили новые задачи от правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Правительство подключило Российскую академию наук (РАН) к проведению новой индустриализации, которая сделает РФ технологически независимой от Запада. Так эксперты оценивают итоги рабочей встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом РАН Геннадием Красниковым 29 декабря, на которой они договорились вписать академию наук в государственную систему принятия решений. Внедрение научных разработок в промышленное производство выведет его на новый уровень, объяснили URA.RU специалисты. В начале встречи Мишустин поздравил профессора Красникова с недавним назначением на пост президента РАН и отметил его компетенцию в таких инновационных направлениях, как нанотехнологии и микроэлектроника. «Очень важно, чтобы академия продолжала решать все фундаментальные задачи развития нашей науки, которых немало. Особенно, мне кажется, важными являются те направления, которые помогут России достигнуть технологического, экономического суверенитета. А во время санкционного давления такая работа становится востребованной вдвойне», — заявил премьер. Президент РАН Геннадий Красников на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о новом направлении работы академии Фото: пресс-служба правительства РФ В решении задачи достижения технологической независимости от Запада ключевую роль Мишустин отвел объединенным усилиям государства, науки и бизнеса. «Это такой триумвират в хорошем смысле слова. Ученым, исследователям, без сомнения, нужны подходящие условия не только для изысканий и разработок, но и для непосредственно практического внедрения их идей», — отметил глава правительства. По его словам, кабмин уже заложил средства на поддержку программы фундаментальных научных исследований как минимум до 2030 года. Красников поблагодарил премьер-министра за поддержку и назвал основные направления, по которым в РАН намерены расходовать государственное финансирование. «Это микроэлектроника, электронное машиностроение, аддитивные технологии, новые материалы. Мы считаем, что должны быть индикаторы, связанные с востребованностью научных результатов для высокотехнологичных компаний и промышленности. Поэтому мы сейчас их вводим, чтобы оценить эффективность наших фундаментальных исследований», — рассказал глава академии. От ученых ждут научно-прикладных исследований, которые можно внедрить в производство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще одним важным направлением работы РАН Красников назвал экспертизу по государственным проектам. «Мы сегодня хотим как можно быстрее вписаться в государственную систему принятия решений, сделать российскую академию надежной опорой и государству, и правительству. Организуя в том числе высокопрофессиональную, объективную и непредвзятую экспертизу. Мы пересматриваем деятельность наших научных советов, чтобы они были не только экспертами по формированию фундаментальных исследований, но и экспертами по тем „дорожным картам“ или программам, которые правительство сегодня финансирует», — сообщил профессор. России необходимо развивать производство на основе передовых научных разработок и ключевую роль в экспертизе проектов правительство отводит Академии наук, объяснил URA.RU профессор РАН, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. «Сейчас государственная политика направлена на внедрение результатов научных исследований ученых в реальный сектор экономики. Ключевая задача российской науки сегодня — обеспечить наши производственные предприятия современными технологиями. Для этого нужна организация, которая будет этот процесс сопровождать с точки зрения экспертизы. Пока в РАН в основном проводили экспертизу фундаментальных научных работ, но настало время и для экспертизы прикладных работ», — сказал Мажуга. России нужны собственные технологии для производства современной электроники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат напомнил, что весной 2022 года правительством с одобрения Госдумы создана система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. «Эта система позволит государству видеть всю цепочку от рождения технологии до ее внедрения в производство. РАН будет проводить экспертизу для того, чтобы политика в части финансирования таких проектов была правильной. Эти решения помогут ученым проводить прикладные исследования и в итоге позволят приблизить Россию к технологическому суверенитету. Для этого РАН и включается в государственную систему принятия решений», — добавил он. Мишустин и Красников обсуждали критерии оценки эффективности внедрения новых разработок в производство, поскольку теперь это главный показатель деятельности РАН, сказал в беседе с URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Премьер показал, что правительство готово поддерживать РАН в ее повороте к научно-прикладным исследованиям, теперь это главная задача, которая стоит перед академиками. Фундаментальные исследования тоже остаются, но в приоритете сейчас НИОКР — это новые технологически решения для производства современных товаров. От ученых ждут, что они будут предлагать такие решения, поэтому президент РАН меняет критерии оценки эффективности научных исследований, приближая их к практике народного хозяйства. Тем самым правительство выстраивает прямую связь между научными исследованиями и экономикой», — заявил эксперт. Статья по теме Власти России представили план формирования новой элиты После введения санкций против России доступ на рынки технологий оказался затруднен, поэтому потребность в собственных научно-технических разработках резко выросла, заметил ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «Прежде импортозамещение было опциональным: заместили — хорошо, а нет — так можно купить за границей. Теперь если в России нет собственных технологий, особенно тех, что касаются производства продукции двойного назначения, то и нужных товаров скорее всего не будет. Поэтому власть нуждается в ученых. Но и в РАН тоже стали в большей степени заинтересованы в прикладном характере научных исследований, поскольку поле для международного сотрудничества сузилось, а работы внутри страны, наоборот, прибавилось», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство подключило Российскую академию наук (РАН) к проведению новой индустриализации, которая сделает РФ технологически независимой от Запада. Так эксперты оценивают итоги рабочей встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом РАН Геннадием Красниковым 29 декабря, на которой они договорились вписать академию наук в государственную систему принятия решений. Внедрение научных разработок в промышленное производство выведет его на новый уровень, объяснили URA.RU специалисты. В начале встречи Мишустин поздравил профессора Красникова с недавним назначением на пост президента РАН и отметил его компетенцию в таких инновационных направлениях, как нанотехнологии и микроэлектроника. «Очень важно, чтобы академия продолжала решать все фундаментальные задачи развития нашей науки, которых немало. Особенно, мне кажется, важными являются те направления, которые помогут России достигнуть технологического, экономического суверенитета. А во время санкционного давления такая работа становится востребованной вдвойне», — заявил премьер. В решении задачи достижения технологической независимости от Запада ключевую роль Мишустин отвел объединенным усилиям государства, науки и бизнеса. «Это такой триумвират в хорошем смысле слова. Ученым, исследователям, без сомнения, нужны подходящие условия не только для изысканий и разработок, но и для непосредственно практического внедрения их идей», — отметил глава правительства. По его словам, кабмин уже заложил средства на поддержку программы фундаментальных научных исследований как минимум до 2030 года. Красников поблагодарил премьер-министра за поддержку и назвал основные направления, по которым в РАН намерены расходовать государственное финансирование. «Это микроэлектроника, электронное машиностроение, аддитивные технологии, новые материалы. Мы считаем, что должны быть индикаторы, связанные с востребованностью научных результатов для высокотехнологичных компаний и промышленности. Поэтому мы сейчас их вводим, чтобы оценить эффективность наших фундаментальных исследований», — рассказал глава академии. Еще одним важным направлением работы РАН Красников назвал экспертизу по государственным проектам. «Мы сегодня хотим как можно быстрее вписаться в государственную систему принятия решений, сделать российскую академию надежной опорой и государству, и правительству. Организуя в том числе высокопрофессиональную, объективную и непредвзятую экспертизу. Мы пересматриваем деятельность наших научных советов, чтобы они были не только экспертами по формированию фундаментальных исследований, но и экспертами по тем „дорожным картам“ или программам, которые правительство сегодня финансирует», — сообщил профессор. России необходимо развивать производство на основе передовых научных разработок и ключевую роль в экспертизе проектов правительство отводит Академии наук, объяснил URA.RU профессор РАН, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. «Сейчас государственная политика направлена на внедрение результатов научных исследований ученых в реальный сектор экономики. Ключевая задача российской науки сегодня — обеспечить наши производственные предприятия современными технологиями. Для этого нужна организация, которая будет этот процесс сопровождать с точки зрения экспертизы. Пока в РАН в основном проводили экспертизу фундаментальных научных работ, но настало время и для экспертизы прикладных работ», — сказал Мажуга. Депутат напомнил, что весной 2022 года правительством с одобрения Госдумы создана система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. «Эта система позволит государству видеть всю цепочку от рождения технологии до ее внедрения в производство. РАН будет проводить экспертизу для того, чтобы политика в части финансирования таких проектов была правильной. Эти решения помогут ученым проводить прикладные исследования и в итоге позволят приблизить Россию к технологическому суверенитету. Для этого РАН и включается в государственную систему принятия решений», — добавил он. Мишустин и Красников обсуждали критерии оценки эффективности внедрения новых разработок в производство, поскольку теперь это главный показатель деятельности РАН, сказал в беседе с URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Премьер показал, что правительство готово поддерживать РАН в ее повороте к научно-прикладным исследованиям, теперь это главная задача, которая стоит перед академиками. Фундаментальные исследования тоже остаются, но в приоритете сейчас НИОКР — это новые технологически решения для производства современных товаров. От ученых ждут, что они будут предлагать такие решения, поэтому президент РАН меняет критерии оценки эффективности научных исследований, приближая их к практике народного хозяйства. Тем самым правительство выстраивает прямую связь между научными исследованиями и экономикой», — заявил эксперт. После введения санкций против России доступ на рынки технологий оказался затруднен, поэтому потребность в собственных научно-технических разработках резко выросла, заметил ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «Прежде импортозамещение было опциональным: заместили — хорошо, а нет — так можно купить за границей. Теперь если в России нет собственных технологий, особенно тех, что касаются производства продукции двойного назначения, то и нужных товаров скорее всего не будет. Поэтому власть нуждается в ученых. Но и в РАН тоже стали в большей степени заинтересованы в прикладном характере научных исследований, поскольку поле для международного сотрудничества сузилось, а работы внутри страны, наоборот, прибавилось», — заключил политолог.