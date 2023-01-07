В ХМАО после праздников придут 40-градусные морозы

Местами температура воздуха опустится до -42 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе после праздничных выходных ожидается похолодание до -42 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Синоптики прогнозируют в понедельник 9 января небольшой снег, облачно с прояснениями. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха днем от -32 до -37, местами по северной половине до -42 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, в Радужном 10 января днем температура воздуха опустится -39. При этом погода будет ясная, ветер 3-7 м/с. В Нижневартовске в этот день похолодает до -37 днем и -33 градусов ночью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) из-за морозной погоды 7 января отменили праздничные мероприятия на улице. Позднее госавтоинспекция региона объявила о закрытии зимника «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и двух ледовых переправ.