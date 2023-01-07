07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

В ХМАО после праздников придут 40-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Местами температура воздуха опустится до -42 градусов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе после праздничных выходных ожидается похолодание до -42 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Синоптики прогнозируют в понедельник 9 января небольшой снег, облачно с прояснениями. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха днем от -32 до -37, местами по северной половине до -42 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, в Радужном 10 января днем температура воздуха опустится -39. При этом погода будет ясная, ветер 3-7 м/с. В Нижневартовске в этот день похолодает до -37 днем и -33 градусов ночью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) из-за морозной погоды 7 января отменили праздничные мероприятия на улице. Позднее госавтоинспекция региона объявила о закрытии зимника «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и двух ледовых переправ.

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В Ханты-Мансийском автономном округе после праздничных выходных ожидается похолодание до -42 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Синоптики прогнозируют в понедельник 9 января небольшой снег, облачно с прояснениями. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха днем от -32 до -37, местами по северной половине до -42 градусов. По данным сервиса Gismeteo, в Радужном 10 января днем температура воздуха опустится -39. При этом погода будет ясная, ветер 3-7 м/с. В Нижневартовске в этот день похолодает до -37 днем и -33 градусов ночью. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) из-за морозной погоды 7 января отменили праздничные мероприятия на улице. Позднее госавтоинспекция региона объявила о закрытии зимника «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и двух ледовых переправ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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