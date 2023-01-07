В ХМАО из-за мороза закрыли зимники и ледовые переправы

08 января 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Закрытие объявлено с 08.01.2023 Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО из-за понижения температуры закрыли зимник «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и ледовые переправы через реку Лаусия и реку Висим. Об этом сообщается в telegram-канале «Дороги Югры». «В связи с понижением температуры с 00-00 часов 08.01.2023 закрывается движение по зимней автомобильной дороге „пгт. Агириш — д. Хулимсунт“. Так же закрываются 2 ледовые переправы: через р. Лаусия и 1 ледовая переправа через р. Висим», — говорится в сообщении. Помимо этого, с 09:00 часов 08.01.2023 закрывается движение по зимней автомобильной дороге «с. Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа». Причина закрытия — понижение температуры ниже — 40 градусов на сопредельной территории (ЯНАО) и закрытие зимника «Мужи — Теги». Ранее URA.RU сообщало, что госавтоинспекция ХМАО попросила водителей отказаться от дальних поездок из-за наступления морозов. Если поездку отменить нельзя, то в ГИБДД рекомендуют заранее проверить техническое состояние автомобиля, а также иметь при себе теплую одежду, средства связи и запас топлива.

В ХМАО из-за понижения температуры закрыли зимник «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и ледовые переправы через реку Лаусия и реку Висим. Об этом сообщается в telegram-канале «Дороги Югры». «В связи с понижением температуры с 00-00 часов 08.01.2023 закрывается движение по зимней автомобильной дороге „пгт. Агириш — д. Хулимсунт“. Так же закрываются 2 ледовые переправы: через р. Лаусия и 1 ледовая переправа через р. Висим», — говорится в сообщении. Помимо этого, с 09:00 часов 08.01.2023 закрывается движение по зимней автомобильной дороге «с. Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа». Причина закрытия — понижение температуры ниже — 40 градусов на сопредельной территории (ЯНАО) и закрытие зимника «Мужи — Теги». Ранее URA.RU сообщало, что госавтоинспекция ХМАО попросила водителей отказаться от дальних поездок из-за наступления морозов. Если поездку отменить нельзя, то в ГИБДД рекомендуют заранее проверить техническое состояние автомобиля, а также иметь при себе теплую одежду, средства связи и запас топлива.