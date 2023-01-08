В пермской деревне за 16 миллионов продается база для релакса

09 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В стоимость турбазы включена русская баня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В деревне Киселево Суксунского района Пермского края выставлена на продажу туристическая база отдыха Relax Island. Актив продавец предлагает приобрести почти за 16 миллионов рублей. Подробное описание бизнеса опубликовано на популярном сайте бесплатных объявлений. «Место для семейного отдыха, и отдыха дружеской компанией, и просто для тех кто ценит уют, комфорт и хороший сервис. Предлагается отдых в красочных местах с размещением в номерах с домашней атмосферой с продуманным комфортом. Шум вековых сосен и таежный климат благоприятствует отдыху и оздоровлению», — говорится в объявлении о продаже. База разделена на три обособленных строения. Это двухэтажный развлекательный комплекс, банкетный зал, рассчитанный на 120 человек, а также отель на пять номеров с различными уровнями комфорта, в том числе люксовым номером. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне выставлен на продажу курорт для занятий горными лыжами и сноубордингом. Бизнес продается за 30 миллионов рублей.

В деревне Киселево Суксунского района Пермского края выставлена на продажу туристическая база отдыха Relax Island. Актив продавец предлагает приобрести почти за 16 миллионов рублей. Подробное описание бизнеса опубликовано на популярном сайте бесплатных объявлений. «Место для семейного отдыха, и отдыха дружеской компанией, и просто для тех кто ценит уют, комфорт и хороший сервис. Предлагается отдых в красочных местах с размещением в номерах с домашней атмосферой с продуманным комфортом. Шум вековых сосен и таежный климат благоприятствует отдыху и оздоровлению», — говорится в объявлении о продаже. База разделена на три обособленных строения. Это двухэтажный развлекательный комплекс, банкетный зал, рассчитанный на 120 человек, а также отель на пять номеров с различными уровнями комфорта, в том числе люксовым номером. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне выставлен на продажу курорт для занятий горными лыжами и сноубордингом. Бизнес продается за 30 миллионов рублей.