Wsws: Германия готовит крупнейший со времен Гитлера удар по России

09 января 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

ФРГ рискует стать полноценной стороной украинского конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия снова направит свои танки против России спустя 82 года после начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает World Socialist Web Site. «Через восемьдесят два года после начала германской истребительной войны против Советского Союза немецкие танки снова катятся против России», — говорится в материале. Берлин развязывает войну с Россией, и это может закончиться ядерной катастрофой. Такие опасения обусловлены тем, что Германия собирается направить на Украину боевые машины пехоты Marder и ракетные комплексы Patriot. Автор материала заявляет, что Германия использует украинский конфликт как предлог для атаки на Россию. Берлин хочет отомстить России за поражение в самой крупной войне ХХ века, а также реализовать свои имперские амбиции и захватить российские сырьевые запасы. Ранее бывший немецкий контрразведчик Ханс-Георг Маасен также признал, что Берлин становится полноценной стороной конфликта на Украине. Отправки тяжелой колесной техники на Украину вовлекут ФРГ в противостояние, передает «Царьград». Кроме того, Маасен заявил, что Германия не является демократическим государством.

Германия снова направит свои танки против России спустя 82 года после начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает World Socialist Web Site. «Через восемьдесят два года после начала германской истребительной войны против Советского Союза немецкие танки снова катятся против России», — говорится в материале. Берлин развязывает войну с Россией, и это может закончиться ядерной катастрофой. Такие опасения обусловлены тем, что Германия собирается направить на Украину боевые машины пехоты Marder и ракетные комплексы Patriot. Автор материала заявляет, что Германия использует украинский конфликт как предлог для атаки на Россию. Берлин хочет отомстить России за поражение в самой крупной войне ХХ века, а также реализовать свои имперские амбиции и захватить российские сырьевые запасы. Ранее бывший немецкий контрразведчик Ханс-Георг Маасен также признал, что Берлин становится полноценной стороной конфликта на Украине. Отправки тяжелой колесной техники на Украину вовлекут ФРГ в противостояние, передает «Царьград». Кроме того, Маасен заявил, что Германия не является демократическим государством.