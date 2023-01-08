08 января 2023
07 января 2023

В одном из челябинских городов ввели особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, снегопад, зима, теплотрасса, автомобиль, люк канализации, автотранспорт, мороз, пар, парение
Жители Бакала жалуются на затопление улиц канализационными стоками с конца декабря Фото:

В Бакале Саткинского района Челябинской области из-за засорившихся коллекторов канализации 9 января ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона.

«Региональное министерство строительства держит на контроле ситуацию в Бакале. В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений. В связи с данной ситуацией администрацией Бакальского городского поселения был введен режим повышенной готовности», — сообщают в ведомстве.

Минстрой региона информирует, что значительная часть канализационных засоров устранена (в районе школы № 9, улиц Октябрьской и Южной). Прочистка засоров будет произведена в течение трех дней, для этого привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов

Жалобы из Бакала выложены в социальных сетях. В паблике «А.Л. Текслер помоги!!!», где есть такая жалоба, появился комментарий пресс-службы следственного управления СКР по региону. В ведомстве заявили, что засоры возникают из-за самих горожан. Ранее об этом же говорил глава Саткинского района Александр Глазков. Он обвинил в засоре канализации жителей, которые пользуются ей как «мусорным ведром».

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В Бакале Саткинского района Челябинской области из-за засорившихся коллекторов канализации 9 января ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона. «Региональное министерство строительства держит на контроле ситуацию в Бакале. В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений. В связи с данной ситуацией администрацией Бакальского городского поселения был введен режим повышенной готовности», — сообщают в ведомстве. Минстрой региона информирует, что значительная часть канализационных засоров устранена (в районе школы № 9, улиц Октябрьской и Южной). Прочистка засоров будет произведена в течение трех дней, для этого привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов Жалобы из Бакала выложены в социальных сетях. В паблике «А.Л. Текслер помоги!!!», где есть такая жалоба, появился комментарий пресс-службы следственного управления СКР по региону. В ведомстве заявили, что засоры возникают из-за самих горожан. Ранее об этом же говорил глава Саткинского района Александр Глазков. Он обвинил в засоре канализации жителей, которые пользуются ей как «мусорным ведром».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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