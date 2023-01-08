В одном из челябинских городов ввели особый режим

09 января 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Жители Бакала жалуются на затопление улиц канализационными стоками с конца декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Бакале Саткинского района Челябинской области из-за засорившихся коллекторов канализации 9 января ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона. «Региональное министерство строительства держит на контроле ситуацию в Бакале. В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений. В связи с данной ситуацией администрацией Бакальского городского поселения был введен режим повышенной готовности», — сообщают в ведомстве. Минстрой региона информирует, что значительная часть канализационных засоров устранена (в районе школы № 9, улиц Октябрьской и Южной). Прочистка засоров будет произведена в течение трех дней, для этого привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов Жалобы из Бакала выложены в социальных сетях. В паблике «А.Л. Текслер помоги!!!», где есть такая жалоба, появился комментарий пресс-службы следственного управления СКР по региону. В ведомстве заявили, что засоры возникают из-за самих горожан. Ранее об этом же говорил глава Саткинского района Александр Глазков. Он обвинил в засоре канализации жителей, которые пользуются ей как «мусорным ведром».

В Бакале Саткинского района Челябинской области из-за засорившихся коллекторов канализации 9 января ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона. «Региональное министерство строительства держит на контроле ситуацию в Бакале. В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений. В связи с данной ситуацией администрацией Бакальского городского поселения был введен режим повышенной готовности», — сообщают в ведомстве. Минстрой региона информирует, что значительная часть канализационных засоров устранена (в районе школы № 9, улиц Октябрьской и Южной). Прочистка засоров будет произведена в течение трех дней, для этого привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов Жалобы из Бакала выложены в социальных сетях. В паблике «А.Л. Текслер помоги!!!», где есть такая жалоба, появился комментарий пресс-службы следственного управления СКР по региону. В ведомстве заявили, что засоры возникают из-за самих горожан. Ранее об этом же говорил глава Саткинского района Александр Глазков. Он обвинил в засоре канализации жителей, которые пользуются ей как «мусорным ведром».