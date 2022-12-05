05 декабря 2022

Глава челябинского района обвинил жителей в засоре городской канализации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер, совещание с главами. Челябинск, глазков александр
Александр Глазков обвинил в засорах канализации жителей, которые сбрасываю в унитаз запрещенные предметы Фото:

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков обвинил жителей Бакала и Сатки в разливе канализации в городах. По словам Глазкова, некоторые из жителей смывают в унитаз запрещенные предметы, тем самым сами себе создают проблемы.

«Стоки забились предметами, которые запрещено спускать в канализацию, но они там регулярно оказываются. Получается, в аварийных ситуациях виноваты те жители, которые пользуются канализацией как мусорным ведром, что в дальнейшем провоцирует аварии, неудобства для них же самих и их соседей, влечет необходимость бросать массу ресурсов на ликвидацию аварий», — написал Глазков на своей странице в социальных сетях.

Глава района отметил, что специалисты несколько дней работали над ликвидацией последствий засоров. Он призвал жителей быть ответственными за свои же поступки и не создавать проблем себе и окружающим.

В середине октября в Троицке канализационными стоками затопило целую улицу. По словам местных жителей, их топит уже несколько месяцев подряд. Администрация города оставила запрос URA.RU без ответа.

Жители выбрасывают в канализацию запрещенные предметы: игрушки, одежду и обувь, строительный и бытовой мусор
Фото:
Александр Глазков призвал жителей быть ответственными за свои поступки
Фото:

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков обвинил жителей Бакала и Сатки в разливе канализации в городах. По словам Глазкова, некоторые из жителей смывают в унитаз запрещенные предметы, тем самым сами себе создают проблемы. «Стоки забились предметами, которые запрещено спускать в канализацию, но они там регулярно оказываются. Получается, в аварийных ситуациях виноваты те жители, которые пользуются канализацией как мусорным ведром, что в дальнейшем провоцирует аварии, неудобства для них же самих и их соседей, влечет необходимость бросать массу ресурсов на ликвидацию аварий», — написал Глазков на своей странице в социальных сетях. Глава района отметил, что специалисты несколько дней работали над ликвидацией последствий засоров. Он призвал жителей быть ответственными за свои же поступки и не создавать проблем себе и окружающим. В середине октября в Троицке канализационными стоками затопило целую улицу. По словам местных жителей, их топит уже несколько месяцев подряд. Администрация города оставила запрос URA.RU без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...