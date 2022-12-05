Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков обвинил жителей Бакала и Сатки в разливе канализации в городах. По словам Глазкова, некоторые из жителей смывают в унитаз запрещенные предметы, тем самым сами себе создают проблемы.
«Стоки забились предметами, которые запрещено спускать в канализацию, но они там регулярно оказываются. Получается, в аварийных ситуациях виноваты те жители, которые пользуются канализацией как мусорным ведром, что в дальнейшем провоцирует аварии, неудобства для них же самих и их соседей, влечет необходимость бросать массу ресурсов на ликвидацию аварий», — написал Глазков на своей странице в социальных сетях.
Глава района отметил, что специалисты несколько дней работали над ликвидацией последствий засоров. Он призвал жителей быть ответственными за свои же поступки и не создавать проблем себе и окружающим.
Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков обвинил жителей Бакала и Сатки в разливе канализации в городах. По словам Глазкова, некоторые из жителей смывают в унитаз запрещенные предметы, тем самым сами себе создают проблемы. «Стоки забились предметами, которые запрещено спускать в канализацию, но они там регулярно оказываются. Получается, в аварийных ситуациях виноваты те жители, которые пользуются канализацией как мусорным ведром, что в дальнейшем провоцирует аварии, неудобства для них же самих и их соседей, влечет необходимость бросать массу ресурсов на ликвидацию аварий», — написал Глазков на своей странице в социальных сетях. Глава района отметил, что специалисты несколько дней работали над ликвидацией последствий засоров. Он призвал жителей быть ответственными за свои же поступки и не создавать проблем себе и окружающим. В середине октября в Троицке канализационными стоками затопило целую улицу. По словам местных жителей, их топит уже несколько месяцев подряд. Администрация города оставила запрос URA.RU без ответа.