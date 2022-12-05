Александр Глазков обвинил в засорах канализации жителей, которые сбрасываю в унитаз запрещенные предметы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков обвинил жителей Бакала и Сатки в разливе канализации в городах. По словам Глазкова, некоторые из жителей смывают в унитаз запрещенные предметы, тем самым сами себе создают проблемы.

«Стоки забились предметами, которые запрещено спускать в канализацию, но они там регулярно оказываются. Получается, в аварийных ситуациях виноваты те жители, которые пользуются канализацией как мусорным ведром, что в дальнейшем провоцирует аварии, неудобства для них же самих и их соседей, влечет необходимость бросать массу ресурсов на ликвидацию аварий», — написал Глазков на своей странице в социальных сетях.

Глава района отметил, что специалисты несколько дней работали над ликвидацией последствий засоров. Он призвал жителей быть ответственными за свои же поступки и не создавать проблем себе и окружающим.

В середине октября в Троицке канализационными стоками затопило целую улицу. По словам местных жителей, их топит уже несколько месяцев подряд. Администрация города оставила запрос URA.RU без ответа.

Жители выбрасывают в канализацию запрещенные предметы: игрушки, одежду и обувь, строительный и бытовой мусор Фото: Александр Глазков в «ВКонтакте»