Армия РФ освободила Бахмутское

Российские военные освободили еще один населенный пункт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. Об этом сообщили в штабе терробороны ДНР.
«По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — сообщается в
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