Армия РФ освободила Бахмутское

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Российские военные освободили еще один населенный пункт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. Об этом сообщили в штабе терробороны ДНР.

«По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — сообщается в telegram-канале терробороны ДНР. Сообщается, что военные РФ продолжают наступление.

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Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. Об этом сообщили в штабе терробороны ДНР. «По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — сообщается в telegram-канале терробороны ДНР. Сообщается, что военные РФ продолжают наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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