08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

В Тобольске уволен заместитель главы города по ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, депутат, чиновник, уход, увольнение, коридоры власти
Геннадий Зверев отправился на пенсию с позиции замглавы мэрии Тобольска Фото:

Из мэрии Тобольска Тюменской области уволен заместитель главы Геннадий Зверев, который также занимал позицию директора департамента городского хозяйства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. Причиной ухода чиновника стал его выход на пенсию.

«29 декабря у Геннадия Николаевича Зверева был последний рабочий день. Он покинул должность в связи с выходом на пенсию», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

Геннадий Зверев являлся заместителем главы администрации. Он также занимал позицию директора департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности. На должность Зверев был назначен в январе 2020 года, а перед этим, в числе прочего, был замминистра ЖКХ Свердловской области и замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства в Мегионе (ХМАО).

В настоящее время обязанности Геннадия Зверева перераспределены между другими заместителями главы администрации Тобольска. В частности, между первой замглавы Яной Зубовой и заместителем мэра Юрием Вавакиным.

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Из мэрии Тобольска Тюменской области уволен заместитель главы Геннадий Зверев, который также занимал позицию директора департамента городского хозяйства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. Причиной ухода чиновника стал его выход на пенсию. «29 декабря у Геннадия Николаевича Зверева был последний рабочий день. Он покинул должность в связи с выходом на пенсию», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска. Геннадий Зверев являлся заместителем главы администрации. Он также занимал позицию директора департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности. На должность Зверев был назначен в январе 2020 года, а перед этим, в числе прочего, был замминистра ЖКХ Свердловской области и замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства в Мегионе (ХМАО). В настоящее время обязанности Геннадия Зверева перераспределены между другими заместителями главы администрации Тобольска. В частности, между первой замглавы Яной Зубовой и заместителем мэра Юрием Вавакиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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