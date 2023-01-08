В Тобольске уволен заместитель главы города по ЖКХ

09 января 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Геннадий Зверев отправился на пенсию с позиции замглавы мэрии Тобольска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из мэрии Тобольска Тюменской области уволен заместитель главы Геннадий Зверев, который также занимал позицию директора департамента городского хозяйства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. Причиной ухода чиновника стал его выход на пенсию. «29 декабря у Геннадия Николаевича Зверева был последний рабочий день. Он покинул должность в связи с выходом на пенсию», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска. Геннадий Зверев являлся заместителем главы администрации. Он также занимал позицию директора департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности. На должность Зверев был назначен в январе 2020 года, а перед этим, в числе прочего, был замминистра ЖКХ Свердловской области и замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства в Мегионе (ХМАО). В настоящее время обязанности Геннадия Зверева перераспределены между другими заместителями главы администрации Тобольска. В частности, между первой замглавы Яной Зубовой и заместителем мэра Юрием Вавакиным.

Из мэрии Тобольска Тюменской области уволен заместитель главы Геннадий Зверев, который также занимал позицию директора департамента городского хозяйства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. Причиной ухода чиновника стал его выход на пенсию. «29 декабря у Геннадия Николаевича Зверева был последний рабочий день. Он покинул должность в связи с выходом на пенсию», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска. Геннадий Зверев являлся заместителем главы администрации. Он также занимал позицию директора департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности. На должность Зверев был назначен в январе 2020 года, а перед этим, в числе прочего, был замминистра ЖКХ Свердловской области и замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства в Мегионе (ХМАО). В настоящее время обязанности Геннадия Зверева перераспределены между другими заместителями главы администрации Тобольска. В частности, между первой замглавы Яной Зубовой и заместителем мэра Юрием Вавакиным.