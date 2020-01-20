В мэрии Тобольска объяснили, почему к ним приехал работать экс-замминистра Свердловской области

Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Геннадий Зверев стал заместителем главы города Тобольска. Он будет заниматься полным переустройством коммунальной сферы города. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Тобольска. Нового чиновника подчиненным представил лично глава муниципалитета Максим Афанасьев.
«Наблюдая за его [Геннадия Зверева] работой на разных должностях, Максим Викторович [Афанасьев] сделал вывод, что именно его опыт и подход к работе, где-то даже новаторский, будет эффективен для нашего города», — рассказали агентству в пресс-службе мэрии. Как отметили в ведомстве, в назначении такого уровня чиновника в горадминистрацию нет ничего необычного — в Тобольск едут многие крупные управленцы за наработками для дальнейшей карьеры. «Наш город во многих направлениях является пилотной площадкой и в это время руководить проектами — это уникальный опыт», — сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.
Новому заместителю главы города Геннадию Звереву предстоит вести программу модернизации сферы ЖКХ Тобольска, в результате которой он должен будет избавиться от «недоремонтов тепловых сетей». На реализацию проекта из бюджета «выделены большие средства», отметили в мэрии. В перспективе Зверев будет заниматься внедрением системы «Умный город».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Геннадий Зверев в 2014 году ушел из правительства Свердловской области на «расстрельную должность» —замглавы администрации по вопросам ЖКХ. Его последнее место работы перед назначением в Тобольск — замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства в Мегионе.