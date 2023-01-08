Дед Мороз закрыл свою резиденцию в Кургане из-за аномального холода

В Кургане из-за холода закрыли резиденцию Деда Мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за аномального холода закрыли резиденцию и усадьбу Деда Мороза, а также отменили уличные мероприятия, запланированные на 9 января. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Внимание! По причине холодной погоды и сильного ветра сегодня, 9 января, отменяются мероприятия на открытом воздухе, запланированные ранее на эту дату. В сквере Музея истории города сегодня из-за погодных условий не работает усадьба Деда Мороза, а в ЦПКиО не будет работать резиденция Деда Мороза», — говорится в сообщении. Также отменен концерт «Лучшие новогодние песни» на Центральной площади.

Ранее URA.RU в Кургане из-за экстремального холода были перенесены праздничные мероприятия. Также из-за сильных холодов в регионе продлили школьные каникулы до 11 января.