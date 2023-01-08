Жителей ХМАО возмутили цены на «Яндекс.Такси»

09 января 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Югорчане жалуются на высокую стоимость поездок в первый рабочий день года Фото: Илья Московец © URA.RU Жители ХМАО жалуются на высокую стоимость поездок на «Яндекс.Такси» в первый рабочий день нового года. Своими возмущениями с URA.RU поделились клиенты сервиса в Нижневартовске и Сургуте. «Доехать утром в центр очень трудно. Мало того, что ожидание долгое, так и ценник „Яндекс“ в 250 — 300 рублей ломит. Как будто новогодняя ночь продолжается. У других городских такси вообще, когда звонил утром, говорили, что ожидание до 20 минут. За это время можно пешком дойти, если бы не 30 градусов мороза», — рассказал агентству житель Нижневартовска Дмитрий Иванов. Аналогичную ситуацию утром в первый рабочий день заметили и жители Сургута. «По повышенному спросу цены с утра в мороз задирали в два раза», — делится клиент сервиса в Сургуте. URA.RU направило в запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте таксисты собирались повысить оплату проезда на Новый год. Ожидалось, что ценник повысят в два раза.

Жители ХМАО жалуются на высокую стоимость поездок на «Яндекс.Такси» в первый рабочий день нового года. Своими возмущениями с URA.RU поделились клиенты сервиса в Нижневартовске и Сургуте. «Доехать утром в центр очень трудно. Мало того, что ожидание долгое, так и ценник „Яндекс“ в 250 — 300 рублей ломит. Как будто новогодняя ночь продолжается. У других городских такси вообще, когда звонил утром, говорили, что ожидание до 20 минут. За это время можно пешком дойти, если бы не 30 градусов мороза», — рассказал агентству житель Нижневартовска Дмитрий Иванов. Аналогичную ситуацию утром в первый рабочий день заметили и жители Сургута. «По повышенному спросу цены с утра в мороз задирали в два раза», — делится клиент сервиса в Сургуте. URA.RU направило в запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте таксисты собирались повысить оплату проезда на Новый год. Ожидалось, что ценник повысят в два раза.