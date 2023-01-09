Генсек ОБСЕ отказалась идти на поводу у Украины

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации
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Обстановка в Донецке. Донецк, ДНР, ОБСЕ, osce, миссия обсе
Генсек ОБСЕ против исключения России из организации Фото:

Россия должна остаться членом ОБСЕ, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид. Такое мнение она высказала в интервью немецкому изданию Welt.

«Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», — сказала Шмид. Она обратила внимание, что вести дипломатические отношения — не значит делать друг другу комплименты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада используют ОБСЕ как инструмент достижения своих интересов. По его мнению, ОБСЕ превратилась в арену «пропагандистских баталий», передает телеканал 360. Глава МИД РФ также отметил, что на снижение результативности работы ОБСЕ сильно повлияла Польша.

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Россия должна остаться членом ОБСЕ, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид. Такое мнение она высказала в интервью немецкому изданию Welt. «Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», — сказала Шмид. Она обратила внимание, что вести дипломатические отношения — не значит делать друг другу комплименты. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада используют ОБСЕ как инструмент достижения своих интересов. По его мнению, ОБСЕ превратилась в арену «пропагандистских баталий», передает телеканал 360. Глава МИД РФ также отметил, что на снижение результативности работы ОБСЕ сильно повлияла Польша.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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