Инструкторы из украинской армии готовили детей к диверсионно-разведывательным мероприятиям в специальном лагере. Его обнаружили спецслужбы ЛНР. Об этом URA.RU рассказала представитель спецслужбы.
«Здесь замечены остатки иностранного вооружения. В лагере обучали, в том числе, и несовершеннолетних. Согласно программе минобразования Украины, дети должны уметь пользоваться вооружением образца НАТО», — сказала представитель спецслужбы корреспонденту URA.RU. Обучение проходило в лагере «Лесная сказка» в населенном пункте Прудовка.
Ранее стало известно, что в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов нашли куклы, из которых местные дети учились делать самодельные взрывные устройства. Дети учились военным действиям также через настольные игры, передает «Царьград».
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Инструкторы из украинской армии готовили детей к диверсионно-разведывательным мероприятиям в специальном лагере. Его обнаружили спецслужбы ЛНР. Об этом URA.RU рассказала представитель спецслужбы. «Здесь замечены остатки иностранного вооружения. В лагере обучали, в том числе, и несовершеннолетних. Согласно программе минобразования Украины, дети должны уметь пользоваться вооружением образца НАТО», — сказала представитель спецслужбы корреспонденту URA.RU. Обучение проходило в лагере «Лесная сказка» в населенном пункте Прудовка. Ранее стало известно, что в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов нашли куклы, из которых местные дети учились делать самодельные взрывные устройства. Дети учились военным действиям также через настольные игры, передает «Царьград».