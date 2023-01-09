Спецслужбы ЛНР нашли лагерь, где ВСУ готовили детей к диверсиям против России. Видео

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Празднование Дня защиты детей в Историческом сквере. Екатеринбург, табельное оружие, пистолет макарова, огнестрельное оружие
Украинские дети учились проводить диверсионные мероприятия, сообщили в спецслужбе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Инструкторы из украинской армии готовили детей к диверсионно-разведывательным мероприятиям в специальном лагере. Его обнаружили спецслужбы ЛНР. Об этом URA.RU рассказала представитель спецслужбы.

«Здесь замечены остатки иностранного вооружения. В лагере обучали, в том числе, и несовершеннолетних. Согласно программе минобразования Украины, дети должны уметь пользоваться вооружением образца НАТО», — сказала представитель спецслужбы корреспонденту URA.RU. Обучение проходило в лагере «Лесная сказка» в населенном пункте Прудовка.

Ранее стало известно, что в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов нашли куклы, из которых местные дети учились делать самодельные взрывные устройства. Дети учились военным действиям также через настольные игры, передает «Царьград».

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Инструкторы из украинской армии готовили детей к диверсионно-разведывательным мероприятиям в специальном лагере. Его обнаружили спецслужбы ЛНР. Об этом URA.RU рассказала представитель спецслужбы. «Здесь замечены остатки иностранного вооружения. В лагере обучали, в том числе, и несовершеннолетних. Согласно программе минобразования Украины, дети должны уметь пользоваться вооружением образца НАТО», — сказала представитель спецслужбы корреспонденту URA.RU. Обучение проходило в лагере «Лесная сказка» в населенном пункте Прудовка. Ранее стало известно, что в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов нашли куклы, из которых местные дети учились делать самодельные взрывные устройства. Дети учились военным действиям также через настольные игры, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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