ЕР решила судьбу тюменского депутата, обвиненного в пьяном ДТП

Региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата думы Тобольского района Рината Урамаева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения. Ранее народного избранника обвинили в совершении ДТП якобы в пьяном виде.
«Членство Урамаева в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельство. Решение было принято 9 января», — рассказали в реготделении ЕР.
На депутата пожаловалась владелица Lada Granta. По ее словам, Урамаев в новогоднюю ночь в Тобольске наехал на ее автомобиль на Toyota Land Cruiser Prado и скрылся с места происшествия. Сам народный избранник в разговоре с агентством опроверг информацию, сообщив, что был трезвым.
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