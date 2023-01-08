08 января 2023
07 января 2023

ЕР решила судьбу тюменского депутата, обвиненного в пьяном ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция единая россия, пленарное заседание заксобрания пермского края
Ер приостановила членство депутата Урамаева в партии Фото:

Региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата думы Тобольского района Рината Урамаева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения. Ранее народного избранника обвинили в совершении ДТП якобы в пьяном виде.

«Членство Урамаева в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельство. Решение было принято 9 января», — рассказали в реготделении ЕР.

На депутата пожаловалась владелица Lada Granta. По ее словам, Урамаев в новогоднюю ночь в Тобольске наехал на ее автомобиль на Toyota Land Cruiser Prado и скрылся с места происшествия. Сам народный избранник в разговоре с агентством опроверг информацию, сообщив, что был трезвым.

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Региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата думы Тобольского района Рината Урамаева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения. Ранее народного избранника обвинили в совершении ДТП якобы в пьяном виде. «Членство Урамаева в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельство. Решение было принято 9 января», — рассказали в реготделении ЕР. На депутата пожаловалась владелица Lada Granta. По ее словам, Урамаев в новогоднюю ночь в Тобольске наехал на ее автомобиль на Toyota Land Cruiser Prado и скрылся с места происшествия. Сам народный избранник в разговоре с агентством опроверг информацию, сообщив, что был трезвым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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