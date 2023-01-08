ЕР решила судьбу тюменского депутата, обвиненного в пьяном ДТП

09 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Ер приостановила членство депутата Урамаева в партии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата думы Тобольского района Рината Урамаева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения. Ранее народного избранника обвинили в совершении ДТП якобы в пьяном виде. «Членство Урамаева в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельство. Решение было принято 9 января», — рассказали в реготделении ЕР. На депутата пожаловалась владелица Lada Granta. По ее словам, Урамаев в новогоднюю ночь в Тобольске наехал на ее автомобиль на Toyota Land Cruiser Prado и скрылся с места происшествия. Сам народный избранник в разговоре с агентством опроверг информацию, сообщив, что был трезвым.

Региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата думы Тобольского района Рината Урамаева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения. Ранее народного избранника обвинили в совершении ДТП якобы в пьяном виде. «Членство Урамаева в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельство. Решение было принято 9 января», — рассказали в реготделении ЕР. На депутата пожаловалась владелица Lada Granta. По ее словам, Урамаев в новогоднюю ночь в Тобольске наехал на ее автомобиль на Toyota Land Cruiser Prado и скрылся с места происшествия. Сам народный избранник в разговоре с агентством опроверг информацию, сообщив, что был трезвым.