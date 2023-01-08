Свердловские бизнесмены заставляют мэрию курганского округа заплатить за ремонт дороги

Компания из Екатеринбурга через суд требует от курганских чиновников оплатить дорожные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительная компания «Русстрой» из Екатеринбурга подала в суд на курганских чиновников за то, что администрация Катайского округа не оплатила выполненный ремонт дорог по муниципальному контракту. Об этом говорится в открытых судебных данных.

«Компания ООО „Русстрой“ (г. Екатеринбург) обратилась в суд с иском к администрации города Катайска и администрации Катайского района. Требование — взыскать более 2,49 млн рублей задолженности по муниципальному контракту, а также пени в размере около 26 тысяч рублей», — указано в документе. Согласно данным сайта госзакупок, сумма контракта составляет 2,97 млн рублей, объект закупки — содержание улично-дорожной сети в Катайске.

В разговоре с URA.RU генеральный директор ООО «Русстрой» Руслан Дворецкий сообщил, что судебное разбирательство связано с неоплатой со стороны администрации Катайского округа в адрес ООО «Русстрой» фактически выполненных работ. «Нам разъяснена позиция администрации, нам она понятна, поэтому мы вошли в их положение. Сейчас действуем в рамках правового поля, особенных претензий не имеем», — отметил Дворецкий.

В приемной администрации Катайского округа сообщили, что главы Глеба Морозова нет на месте. Редакция направила официальный запрос, на момент публикации ответ не поступил.

В конце июля свердловская компания ООО «Русстрой» выиграла аукцион на выполнение работ по ремонту и летнему содержанию дорог в Катайске. По плану работы закончились в середине октября. Стоимость закупки составила почти 3 млн рублей.