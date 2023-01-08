Директору тобольской управляющей компании грозит срок за хищение

В Тобольке (Тюменская область) возбудили уголовное дело о хищении средств управляющей компании. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. За два года мужчина «увел» из кассы более 2 млн рублей.
«Тоболяк, занимая в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года должности главного бухгалтера и затем директора в управляющей компании ООО „Велес“, совершил хищение денежных средств компании. Он переводил деньги на принадлежащие ему банковские счета», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на прокурорский контроль.
Ранее URA.RU рассказало о махинациях с маткапиталом, которые в Тюмени провернули жители Курганской области. Их подозревают в хищении более 25 млн рублей.
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