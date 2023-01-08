08 января 2023
07 января 2023

Директору тобольской управляющей компании грозит срок за хищение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Руководитель тобольской УК «Велес» переводил деньги компании на личные счета Фото:

В Тобольке (Тюменская область) возбудили уголовное дело о хищении средств управляющей компании. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. За два года мужчина «увел» из кассы более 2 млн рублей.

«Тоболяк, занимая в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года должности главного бухгалтера и затем директора в управляющей компании ООО „Велес“, совершил хищение денежных средств компании. Он переводил деньги на принадлежащие ему банковские счета», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на прокурорский контроль.

Ранее URA.RU рассказало о махинациях с маткапиталом, которые в Тюмени провернули жители Курганской области. Их подозревают в хищении более 25 млн рублей.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тобольке (Тюменская область) возбудили уголовное дело о хищении средств управляющей компании. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. За два года мужчина «увел» из кассы более 2 млн рублей. «Тоболяк, занимая в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года должности главного бухгалтера и затем директора в управляющей компании ООО „Велес“, совершил хищение денежных средств компании. Он переводил деньги на принадлежащие ему банковские счета», — говорится в сообщении. Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на прокурорский контроль. Ранее URA.RU рассказало о махинациях с маткапиталом, которые в Тюмени провернули жители Курганской области. Их подозревают в хищении более 25 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...