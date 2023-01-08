Челябинский губернатор устроил разнос главам по итогам новогодних каникул

Алексей Текслер затребовал объяснений о коммунальных ЧП в Бакале и Фершампенуазе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в 2023 году совещании раскритиковал власти Нагайбакского района и Бакала за плохую работу во время праздников. Об этом сообщили URA.RU 9 января в пресс-службе главы региона.

Со 2 по 3 января в регионе выпала треть месячных осадков. В целом коммунальные и экстренные службы, дорожники и полиция справились с проблемой, не допустив нештатных ситуаций. Однако жители Фершампенуаза массово жаловались на неубранные дороги и тротуары, а население Бакала — на текущие по улице канализационные стоки.

«Это недопустимо. Поручаю главам Нагайбакского района и самого райцентра разобраться в ситуации и доложить мне. Без ссылок на недобросовестных подрядчиков — такие отговорки я неоднократно слышал, это для меня не аргумент», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Также без внимания губернатора не осталась ситуация в Бакале. В городе из-за проблем с канализационным коллектором и системой водоотведения стоки вышли на улицы.

«Я отправил сотрудников минстроя совместно с прокуратурой и Следственным комитетом разобраться в причинах. У этой коммунальной аварии, однозначно, есть фамилии и имена тех, кто несет ответственность», — резюмировал Текслер.

Всего за новогодние каникулы в Челябинской области произошло 12 инцидентов и две аварии в сфере ЖКХ. Практически все неполадки были устранены в срок до четырех часов. Ни одной крупной аварии на теплотрассах и водоводах, на линиях электропередачи не было допущено.