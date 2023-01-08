Жители ЯНАО пожаловались на таксистов, которые нашли новый способ, как схитрить

В ЯНАО таксисты отказываются ждать клиентов для большего заработка

09 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО таксисты отказываются ждать клиентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) водители службы такси «Яндекс.Go» стали чаще отказываться от заказов в час пик, чтобы не ждать клиентов. Об этом URA.RU рассказал собеседник агентства на анонимных условиях. «Уже четыре раза у меня была ситуация, когда таксисты из „Яндекс.Go“ приезжали на заказ и сразу уезжали, хотя у клиентов есть пять минут, чтобы выйти. Один раз я стоял на улице и ждал такси, смотрю по карте, он возле меня уже. Покрутился на парковке и уехал. Потом пишет мне в чат, чтобы я отменил заказ, якобы он завести машину не может», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что сами таксисты не хотят отменять заказ, так как в этом случае у них падает рейтинг. По словам собеседника URA.RU, на нежелание отменять заказ таксист ответил агрессией. Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее жители Ямала пожаловались на обман со стороны таксистов в регионе. По их словам, таксисты ставят завышенную цену за проезд, а приложение «Яндекс.Go» работает некорректно.

В Новом Уренгое (ЯНАО) водители службы такси «Яндекс.Go» стали чаще отказываться от заказов в час пик, чтобы не ждать клиентов. Об этом URA.RU рассказал собеседник агентства на анонимных условиях. «Уже четыре раза у меня была ситуация, когда таксисты из „Яндекс.Go“ приезжали на заказ и сразу уезжали, хотя у клиентов есть пять минут, чтобы выйти. Один раз я стоял на улице и ждал такси, смотрю по карте, он возле меня уже. Покрутился на парковке и уехал. Потом пишет мне в чат, чтобы я отменил заказ, якобы он завести машину не может», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что сами таксисты не хотят отменять заказ, так как в этом случае у них падает рейтинг. По словам собеседника URA.RU, на нежелание отменять заказ таксист ответил агрессией. Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее жители Ямала пожаловались на обман со стороны таксистов в регионе. По их словам, таксисты ставят завышенную цену за проезд, а приложение «Яндекс.Go» работает некорректно.