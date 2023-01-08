У производителя гаубиц «Уралтрансмаш» возник дефицит кадров. Скрин

09 января 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Предприятие, выполняющее гособоронзаказ, ищет новых сотрудников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Представители Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») за неделю выложили 22 объявления о поиске сотрудников. Вакансии опубликованы на сайте Head Hunter. Среди специалистов, которые требуются на предприятие, значатся слесарь по ремонту боевых и специальных машин с зарплатой от 150 тысяч рублей, менеджер по продажам (60 — 120 тысяч рублей), токарь-расточник (70 — 100 тысяч рублей), слесарь-инструментальщик (от 65 тысяч), фрезеровщик (от 70 тысяч), стропальщик (от 40 тысяч), а также специалисты для документальной работы (экономисты, бухгалтера). Всего на сайте Head Hunter опубликовано 49 вакансий от «Уралтрансмаша». Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу. За неделю предприятие опубликовало 22 вакансии Скрин сайта Head Hunter

Представители Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») за неделю выложили 22 объявления о поиске сотрудников. Вакансии опубликованы на сайте Head Hunter. Среди специалистов, которые требуются на предприятие, значатся слесарь по ремонту боевых и специальных машин с зарплатой от 150 тысяч рублей, менеджер по продажам (60 — 120 тысяч рублей), токарь-расточник (70 — 100 тысяч рублей), слесарь-инструментальщик (от 65 тысяч), фрезеровщик (от 70 тысяч), стропальщик (от 40 тысяч), а также специалисты для документальной работы (экономисты, бухгалтера). Всего на сайте Head Hunter опубликовано 49 вакансий от «Уралтрансмаша». Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу.