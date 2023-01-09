Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации Соледара 09 января 2023 в 15:39 Размер текста - 17 + ЧВК «Вагнер» ведет бои за Соледар, сообщил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бои за здание администрации Соледара (Донецкая народная республика) ведутся бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. «Хочу подчеркнуть, что Соледар берут исключительно подразделения ЧВК „Вагнер“», — ответил Пригожин на сообщения российских СМИ о том, что бои за здание администрации Соледара ведутся различными российскими воинскими формированиями. Слова Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд» в своей группе «ВКонтакте». Ранее российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. В штабе теробороны ДНР отмечали, что армия России продолжает наступление в регионе. Бои за здание администрации Соледара (Донецкая народная республика) ведутся бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. «Хочу подчеркнуть, что Соледар берут исключительно подразделения ЧВК „Вагнер“», — ответил Пригожин на сообщения российских СМИ о том, что бои за здание администрации Соледара ведутся различными российскими воинскими формированиями. Слова Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд» в своей группе «ВКонтакте». Ранее российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. В штабе теробороны ДНР отмечали, что армия России продолжает наступление в регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям