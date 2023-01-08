08 января 2023

Челябинскому губернатору представили нового ректора медуниверситета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер отметил, что для решения дефицита кадров необходимо сотрудничество с медуниверситетом Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 января принял участие в церемонии представления исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Александра Мирошниченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Рад поздравить Александра Геннадьевича с назначением на ответственную должность руководителя ЮУГМУ. Это один из ведущих вузов области, в следующем году он отметит свое 80-летие. Он занимает ключевое место в подготовке профессиональных кадров для здравоохранения региона», — сказал Алексей Текслер.

В ЮУГМУ обучаются 5 тысяч 464 студента, включая медицинский колледж, специалитет, ординатуру и аспирантуру. В должность исполняющего обязанности ректора медвуза Мирошниченко заступил с 9 января. Соответствующий приказ подписан в Минздраве РФ. Ранее он был проректором Томского медуниверситета.

Губернатор отметил, что для решения проблемы дефицита медицинских кадров необходимо плотное сотрудничество правительства области с медуниверситетом. Общая задача — подготовить специалистов, сориентировать выпускников, помочь им начать трудовой путь и не допустить, чтобы молодые медики уходили из профессии.

На посту руководителя ЮУГМУ Мирошниченко сменил академика РАН, депутата заксобрания региона Андрея Важенин. Он покинул свою должность в конце года, но продолжил работу в вузе как завкафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

Губернатор поздравил Александра Мирошниченко с назначением на ответственную должность
Фото:
В ЮУГМУ обучаются 5464 студента, включая медицинский колледж, специалитет, ординатуру и аспирантуру
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 января принял участие в церемонии представления исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Александра Мирошниченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Рад поздравить Александра Геннадьевича с назначением на ответственную должность руководителя ЮУГМУ. Это один из ведущих вузов области, в следующем году он отметит свое 80-летие. Он занимает ключевое место в подготовке профессиональных кадров для здравоохранения региона», — сказал Алексей Текслер. В ЮУГМУ обучаются 5 тысяч 464 студента, включая медицинский колледж, специалитет, ординатуру и аспирантуру. В должность исполняющего обязанности ректора медвуза Мирошниченко заступил с 9 января. Соответствующий приказ подписан в Минздраве РФ. Ранее он был проректором Томского медуниверситета. Губернатор отметил, что для решения проблемы дефицита медицинских кадров необходимо плотное сотрудничество правительства области с медуниверситетом. Общая задача — подготовить специалистов, сориентировать выпускников, помочь им начать трудовой путь и не допустить, чтобы молодые медики уходили из профессии. На посту руководителя ЮУГМУ Мирошниченко сменил академика РАН, депутата заксобрания региона Андрея Важенин. Он покинул свою должность в конце года, но продолжил работу в вузе как завкафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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