08 января 2023
07 января 2023

Напавший на пермский вуз Бекмансуров обжаловал пожизненный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, бекмансуров тимур
В суде Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание Фото:

Устроивший стрельбу в пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров обжаловал приговор к пожизненному заключению. Апелляцию подал защитник осужденного на следующий день после вынесения решения.

«29 декабря защитником была подана апелляционная жалоба», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда. 28 декабря судья приговорил напавшего к пожизненному сроку в колонии строгого режима.

В результате нападение Бекмансурова на ПГНИУ 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и получили ранения около 60. В суде он просил учесть его состояние здоровья и не назначать максимальное наказание.

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Устроивший стрельбу в пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров обжаловал приговор к пожизненному заключению. Апелляцию подал защитник осужденного на следующий день после вынесения решения. «29 декабря защитником была подана апелляционная жалоба», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда. 28 декабря судья приговорил напавшего к пожизненному сроку в колонии строгого режима. В результате нападение Бекмансурова на ПГНИУ 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и получили ранения около 60. В суде он просил учесть его состояние здоровья и не назначать максимальное наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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