Напавший на пермский вуз Бекмансуров обжаловал пожизненный срок

В суде Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание
Устроивший стрельбу в пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров обжаловал приговор к пожизненному заключению. Апелляцию подал защитник осужденного на следующий день после вынесения решения.
«29 декабря защитником была подана апелляционная жалоба», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда. 28 декабря судья приговорил напавшего к пожизненному сроку в колонии строгого режима.
В результате нападение Бекмансурова на ПГНИУ 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и получили ранения около 60. В суде он просил учесть его состояние здоровья и не назначать максимальное наказание.
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