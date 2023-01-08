Напавший на пермский вуз Бекмансуров обжаловал пожизненный срок

09 января 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

В суде Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание Фото: Сергей Русанов © URA.RU Устроивший стрельбу в пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров обжаловал приговор к пожизненному заключению. Апелляцию подал защитник осужденного на следующий день после вынесения решения. «29 декабря защитником была подана апелляционная жалоба», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда. 28 декабря судья приговорил напавшего к пожизненному сроку в колонии строгого режима. В результате нападение Бекмансурова на ПГНИУ 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и получили ранения около 60. В суде он просил учесть его состояние здоровья и не назначать максимальное наказание.

Устроивший стрельбу в пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров обжаловал приговор к пожизненному заключению. Апелляцию подал защитник осужденного на следующий день после вынесения решения. «29 декабря защитником была подана апелляционная жалоба», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда. 28 декабря судья приговорил напавшего к пожизненному сроку в колонии строгого режима. В результате нападение Бекмансурова на ПГНИУ 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и получили ранения около 60. В суде он просил учесть его состояние здоровья и не назначать максимальное наказание.