В Муравленко продается одноэтажный частный дом за 1,5 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) на продажу выставлен частный дом за 1,5 миллиона рублей. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, в доме печное отопление.

«Продаем уютный участок с домиком, жили в домике всю зиму. Отопление печка заводская и два обогревателя, один в комнате 6×3 второй на кухне 6×2. Есть туалет на улице, в туалете свет и обогреватель. Туалет утеплен», — указано в объявлении.

Отмечается, что в доме остается вся мебель и бытовая техника. А также есть часть материалов для строительства бани. Одноэтажный дом 42 квадратных метров размещен на шести сотках земли. Проведен косметический ремонт, есть электричество, парковка. Также отмечено, что возможен небольшой торг.

Агентству продавец рассказал, что дом пригоден для круглогодичного проживания и быстро отапливается в морозы с помощью печки. «В доме два электрических обогревателя, их хватает для обогрева дома. Когда температура опускается до -40 градусов, то достаточно двух охапок дров, чтобы дом был теплым», — прокомментировал продавец. Уточнив, что продает частный дом для покупки квартиры.

Ранее URA.RU рассказывало, что на продажу в поселке Пангоды выставлена дешевая однокомнатная квартира, стоимостью до одного миллиона рублей. Квартира расположена на втором этаже панельного дома.

В Муравленко продается дом за 1,5 млн рублей URA.RU

В Муравленко продается дом за 1,5 млн рублей URA.RU

В Муравленко продается дом за 1,5 млн рублей URA.RU