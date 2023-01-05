В ЯНАО на продажу выставили самую дешевую однушку

В Пангодах продается однокомнатная квартира меньше, чем за один миллион рублей
В Пангодах (ЯНАО) продается однокомнатная квартира меньше, чем за один миллион рублей. Площадь объекта — 33 квадратных метра, сообщается в объявлении на сайте Avito.
«Продается и сдается однокомнатная квартира, частично с мебелью. Стоимость — 900 000 рублей», — сказано в объявление.
Также в информации сказано, что квартира находится на втором этаже панельного дома 1975 года постройки. Помимо этого, продавец указывает, что помещение нуждается в ремонте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается трехкомнатная квартира за 15 миллионов рублей в аварийном доме. Он был построен в 1987 году и готовится к сносу.
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