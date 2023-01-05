05 января 2023
04 января 2023
03 января 2023

В ЯНАО на продажу выставили самую дешевую однушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, комната, квартира, новоселье, косметический ремонт, ремонт
В Пангодах продается однокомнатная квартира меньше, чем за один миллион рублей Фото:

В Пангодах (ЯНАО) продается однокомнатная квартира меньше, чем за один миллион рублей. Площадь объекта — 33 квадратных метра, сообщается в объявлении на сайте Avito.

«Продается и сдается однокомнатная квартира, частично с мебелью. Стоимость — 900 000 рублей», — сказано в объявление.

Также в информации сказано, что квартира находится на втором этаже панельного дома 1975 года постройки. Помимо этого, продавец указывает, что помещение нуждается в ремонте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается трехкомнатная квартира за 15 миллионов рублей в аварийном доме. Он был построен в 1987 году и готовится к сносу.

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В Пангодах (ЯНАО) продается однокомнатная квартира меньше, чем за один миллион рублей. Площадь объекта — 33 квадратных метра, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продается и сдается однокомнатная квартира, частично с мебелью. Стоимость — 900 000 рублей», — сказано в объявление. Также в информации сказано, что квартира находится на втором этаже панельного дома 1975 года постройки. Помимо этого, продавец указывает, что помещение нуждается в ремонте. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается трехкомнатная квартира за 15 миллионов рублей в аварийном доме. Он был построен в 1987 году и готовится к сносу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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