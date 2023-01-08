08 января 2023

Первая партия тюменского леса отправилась в Арабские Эмираты

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, лес, лесоповал, древесина, вырубка леса, вырубка деревьев
Тюменскую древесину высоко ценят строители стран ближнего зарубежья Фото:

Первая в истории Тюменской области партия леса отправилась в Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Объем партии — 2000 кубических метров.

«Образцы были отобраны сотрудниками испытательной лаборатории совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинные объекты не обнаружены», — говорится в сообщении.

Управление выдало фитосанитарный сертификат, удостоверяющий соответствие партии продукции требованиям страны-импортера. Ранее основными покупателями тюменского леса были Республика Узбекистан, Казахстан, Китай, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан.

Ранее URA.RU уже сообщало о возможном повороте тюменского экспорта на восток. Возможными партнерами эксперты называют Индию и Иран.

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Первая в истории Тюменской области партия леса отправилась в Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Объем партии — 2000 кубических метров. «Образцы были отобраны сотрудниками испытательной лаборатории совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинные объекты не обнаружены», — говорится в сообщении. Управление выдало фитосанитарный сертификат, удостоверяющий соответствие партии продукции требованиям страны-импортера. Ранее основными покупателями тюменского леса были Республика Узбекистан, Казахстан, Китай, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан. Ранее URA.RU уже сообщало о возможном повороте тюменского экспорта на восток. Возможными партнерами эксперты называют Индию и Иран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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