Первая партия тюменского леса отправилась в Арабские Эмираты

Первая в истории Тюменской области партия леса отправилась в Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Объем партии — 2000 кубических метров.
«Образцы были отобраны сотрудниками испытательной лаборатории совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинные объекты не обнаружены», — говорится в сообщении.
Управление выдало фитосанитарный сертификат, удостоверяющий соответствие партии продукции требованиям страны-импортера. Ранее основными покупателями тюменского леса были Республика Узбекистан, Казахстан, Китай, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан.
Ранее URA.RU уже сообщало о возможном повороте тюменского экспорта на восток. Возможными партнерами эксперты называют Индию и Иран.
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