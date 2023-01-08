Первая партия тюменского леса отправилась в Арабские Эмираты

09 января 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Тюменскую древесину высоко ценят строители стран ближнего зарубежья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первая в истории Тюменской области партия леса отправилась в Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Объем партии — 2000 кубических метров. «Образцы были отобраны сотрудниками испытательной лаборатории совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинные объекты не обнаружены», — говорится в сообщении. Управление выдало фитосанитарный сертификат, удостоверяющий соответствие партии продукции требованиям страны-импортера. Ранее основными покупателями тюменского леса были Республика Узбекистан, Казахстан, Китай, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан. Ранее URA.RU уже сообщало о возможном повороте тюменского экспорта на восток. Возможными партнерами эксперты называют Индию и Иран.

Первая в истории Тюменской области партия леса отправилась в Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Объем партии — 2000 кубических метров. «Образцы были отобраны сотрудниками испытательной лаборатории совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинные объекты не обнаружены», — говорится в сообщении. Управление выдало фитосанитарный сертификат, удостоверяющий соответствие партии продукции требованиям страны-импортера. Ранее основными покупателями тюменского леса были Республика Узбекистан, Казахстан, Китай, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан. Ранее URA.RU уже сообщало о возможном повороте тюменского экспорта на восток. Возможными партнерами эксперты называют Индию и Иран.