В курганский военкомат набирают сотрудников для работы по мобилизации

10 января 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Курганский военкомат ищет сотрудников для работы по мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В военный комиссариат по Кургану требуются сотрудники в отделение по учету мобилизационных ресурсов. Соответствующие вакансии опубликованы на сайте правительства области. «Требуется начальник и старший помощник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата в Кургане, а также помощник начальника этого отделения в Курган, Шадринский округ и комиссариат по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам», — указано на сайте. В том числе ищут водителя микроавтобуса и помощника начальника военкома по отбору на военную службу по контракту. Информация об этих вакансиях также опубликована на сайте городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли. Согласно данным, размер зарплаты первых и старших помощников составляет от 17 571 рубля, замначальника отделения подготовки и призыва на военную службу — 35 тысяч рублей. Зарплаты начальников отделений начинаются от 18 тысяч рублей. По состоянию на конец декабря 2022 года, в военкоматах Курганской области открыты 27 вакансий. Ранее URA.RU писало, что в ноябре военкоматам Курганской области требовались 27 сотрудников. По словам источников URA.RU, за последние годы в военкоматах нагрузка выросла в несколько раз, однако уровень зарплаты не соответствует объему работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В военный комиссариат по Кургану требуются сотрудники в отделение по учету мобилизационных ресурсов. Соответствующие вакансии опубликованы на сайте правительства области. «Требуется начальник и старший помощник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата в Кургане, а также помощник начальника этого отделения в Курган, Шадринский округ и комиссариат по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам», — указано на сайте. В том числе ищут водителя микроавтобуса и помощника начальника военкома по отбору на военную службу по контракту. Информация об этих вакансиях также опубликована на сайте городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли. Согласно данным, размер зарплаты первых и старших помощников составляет от 17 571 рубля, замначальника отделения подготовки и призыва на военную службу — 35 тысяч рублей. Зарплаты начальников отделений начинаются от 18 тысяч рублей. По состоянию на конец декабря 2022 года, в военкоматах Курганской области открыты 27 вакансий. Ранее URA.RU писало, что в ноябре военкоматам Курганской области требовались 27 сотрудников. По словам источников URA.RU, за последние годы в военкоматах нагрузка выросла в несколько раз, однако уровень зарплаты не соответствует объему работ.