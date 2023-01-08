08 января 2023

Свердловский омбудсмен проверила условия жизни беженцев с Украины

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Пресс-конференция по беженцам в ИТАР-ТАСС. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, портрет
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова проверила условия жизни вынужденных переселенцев с ЛДНР и Украины Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверила условия жизни вынужденных переселенцев с Украины, которые проживают в Нижних Серьгах. Причиной проверки стала морозная уральская погода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама омбудсмен Мерзлякова.

«В санатории, где проживают беженцы, своя котельная. В помещениях тепло и светло, хоть на улице и холодно», — поделилась Татьяна Мерзлякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области температура воздуха опускается ниже 28 градусов днем, и ниже 30 ночью. Из-за низких температур автовокзалы вынуждены были отменить некоторые междугородние рейсы. Потепление придет в регион только после 10 января.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверила условия жизни вынужденных переселенцев с Украины, которые проживают в Нижних Серьгах. Причиной проверки стала морозная уральская погода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама омбудсмен Мерзлякова. «В санатории, где проживают беженцы, своя котельная. В помещениях тепло и светло, хоть на улице и холодно», — поделилась Татьяна Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области температура воздуха опускается ниже 28 градусов днем, и ниже 30 ночью. Из-за низких температур автовокзалы вынуждены были отменить некоторые междугородние рейсы. Потепление придет в регион только после 10 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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