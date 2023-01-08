В ЯНАО два члена избиркома сложили с себя полномочия

В ЯНАО два сотрудника избиркома сложили свои полномочия
В ЯНАО два сотрудника территориальной избирательной комиссии из Ноябрьска и Шурышкарского района сложили свои полномочия по личным причинам. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии.
«На 49 заседании избирательной комиссии ЯНАО два члена избиркома с правом решающего голоса ушли в отставку. Ольга Куракова из Шурышкарского района и Ксения Евменова из Ноябрьска на основании личных заявлений освобождены от своих обязанностей», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске сотрудники избиркома сложили с себя полномочия. Учреждение покинули Анатолий Гайдар и Елена Короткая.
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