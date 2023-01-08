08 января 2023
07 января 2023

В ЯНАО два члена избиркома сложили с себя полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования
В ЯНАО два сотрудника избиркома сложили свои полномочия Фото:

В ЯНАО два сотрудника территориальной избирательной комиссии из Ноябрьска и Шурышкарского района сложили свои полномочия по личным причинам. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии.

«На 49 заседании избирательной комиссии ЯНАО два члена избиркома с правом решающего голоса ушли в отставку. Ольга Куракова из Шурышкарского района и Ксения Евменова из Ноябрьска на основании личных заявлений освобождены от своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске сотрудники избиркома сложили с себя полномочия. Учреждение покинули Анатолий Гайдар и Елена Короткая.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В ЯНАО два сотрудника территориальной избирательной комиссии из Ноябрьска и Шурышкарского района сложили свои полномочия по личным причинам. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «На 49 заседании избирательной комиссии ЯНАО два члена избиркома с правом решающего голоса ушли в отставку. Ольга Куракова из Шурышкарского района и Ксения Евменова из Ноябрьска на основании личных заявлений освобождены от своих обязанностей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске сотрудники избиркома сложили с себя полномочия. Учреждение покинули Анатолий Гайдар и Елена Короткая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...