Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи

09 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Поставки оружия Украине — лучший способ завершить конфликт, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны, поставляющие Украине пакеты военной помощи, делают для нее недостаточно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих соцсетях. «Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле», — написал Кулеба в своем twitter-аккаунте. По словам главы украинского МИД, поставки вооружения Украине — кратчайший путь к «возвращению мира и безопасности в Европе». Кулеба неоднократно обращался к западным странам по вопросу нехватки от них военной помощи для Украины. Так, ранее он заявил, что Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву, сообщает RT. Он также требовал от Индии оказывать Украине больше помощи, отмечает MK.ru .

Западные страны, поставляющие Украине пакеты военной помощи, делают для нее недостаточно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих соцсетях. «Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле», — написал Кулеба в своем twitter-аккаунте. По словам главы украинского МИД, поставки вооружения Украине — кратчайший путь к «возвращению мира и безопасности в Европе». Кулеба неоднократно обращался к западным странам по вопросу нехватки от них военной помощи для Украины. Так, ранее он заявил, что Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву, сообщает RT. Он также требовал от Индии оказывать Украине больше помощи, отмечает MK.ru.