Курганцы стали реже выставлять квартиры на продажу

11 ноября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Больше всего объявлений о продаже квартир в регионе размещено в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за месяц на 216 единиц снизилось количество активных объявлений о продаже недвижимости. Данная информация размещена на сайте «Домклик». «Активных объявлений, вторичка: 2 957 (-120 [за последние 30 дней]). Активных объявлений, новостройки: 630 (-96)», — указано на сайте. При этом всего, по данным сайта, в регионе было размещено 9 264 объявлений о продаже недвижимости. Больше всего среди городов активных объявлений о продаже недвижимости размещено в Кургане, а наименьшее количество — в Макушине. Ранее стало известно, что жители Кургана активно стали снимать квартиры с продажи. Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева рассказывала URA.RU, что количество активных объявлений о продаже двухкомнатных квартир в центре снизилось в несколько раз.

В Курганской области за месяц на 216 единиц снизилось количество активных объявлений о продаже недвижимости. Данная информация размещена на сайте «Домклик». «Активных объявлений, вторичка: 2 957 (-120 [за последние 30 дней]). Активных объявлений, новостройки: 630 (-96)», — указано на сайте. При этом всего, по данным сайта, в регионе было размещено 9 264 объявлений о продаже недвижимости. Больше всего среди городов активных объявлений о продаже недвижимости размещено в Кургане, а наименьшее количество — в Макушине. Ранее стало известно, что жители Кургана активно стали снимать квартиры с продажи. Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева рассказывала URA.RU, что количество активных объявлений о продаже двухкомнатных квартир в центре снизилось в несколько раз.