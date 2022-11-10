10 ноября 2022

Курганцы стали реже выставлять квартиры на продажу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Больше всего объявлений о продаже квартир в регионе размещено в Кургане Фото:

В Курганской области за месяц на 216 единиц снизилось количество активных объявлений о продаже недвижимости. Данная информация размещена на сайте «Домклик».

«Активных объявлений, вторичка: 2 957 (-120 [за последние 30 дней]). Активных объявлений, новостройки: 630 (-96)», — указано на сайте.

При этом всего, по данным сайта, в регионе было размещено 9 264 объявлений о продаже недвижимости. Больше всего среди городов активных объявлений о продаже недвижимости размещено в Кургане, а наименьшее количество — в Макушине.

Ранее стало известно, что жители Кургана активно стали снимать квартиры с продажи. Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева рассказывала URA.RU, что количество активных объявлений о продаже двухкомнатных квартир в центре снизилось в несколько раз.

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В Курганской области за месяц на 216 единиц снизилось количество активных объявлений о продаже недвижимости. Данная информация размещена на сайте «Домклик». «Активных объявлений, вторичка: 2 957 (-120 [за последние 30 дней]). Активных объявлений, новостройки: 630 (-96)», — указано на сайте. При этом всего, по данным сайта, в регионе было размещено 9 264 объявлений о продаже недвижимости. Больше всего среди городов активных объявлений о продаже недвижимости размещено в Кургане, а наименьшее количество — в Макушине. Ранее стало известно, что жители Кургана активно стали снимать квартиры с продажи. Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева рассказывала URA.RU, что количество активных объявлений о продаже двухкомнатных квартир в центре снизилось в несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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