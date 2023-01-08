08 января 2023

В Нижневартовске врач раскрыл подробности реабилитации пострадавших от взрыва в доме

В Нижневартовске пострадавшие от взрыва в жилом доме начали второй этап лечения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Врачи приступили ко второму этапу лечения пострадавших Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в Нижневартовске

В Нижневартовске главный врач окружной клинической больницы Алексей Сатинов раскрыл подробности о состоянии матери и дочери, пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме. Сатинов рассказал журналисту URA.RU, что первый этап лечения завершен, и с 9 января с женщинами начали работу реабилитологи и психологи.

«Две пациентки, пострадавшие в результате обрушения дома, продолжают лечение в нашей больнице. Первый этап завершен, женщин из нейрохирургии перевели в общую палату. С 9 января с ними начали работу психологи и реабилитологи», — прокомментировал Сатинов.

По словам главврача, в больнице пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, и прогнозы у медиков благоприятные. «Все будет хорошо. Пациентки самостоятельно передвигаются по палате, и мы рассчитываем на скорейшее выздоровление», — добавил Сатинов.

Ранее URA.RU писало о том, что пострадавших женщин выпишут, когда будут решены проблемы с жильем. Их квартира после взрыва газа на Мира, 6а разрушена, под завалами погиб отец семейства.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нижневартовске главный врач окружной клинической больницы Алексей Сатинов раскрыл подробности о состоянии матери и дочери, пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме. Сатинов рассказал журналисту URA.RU, что первый этап лечения завершен, и с 9 января с женщинами начали работу реабилитологи и психологи. «Две пациентки, пострадавшие в результате обрушения дома, продолжают лечение в нашей больнице. Первый этап завершен, женщин из нейрохирургии перевели в общую палату. С 9 января с ними начали работу психологи и реабилитологи», — прокомментировал Сатинов. По словам главврача, в больнице пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, и прогнозы у медиков благоприятные. «Все будет хорошо. Пациентки самостоятельно передвигаются по палате, и мы рассчитываем на скорейшее выздоровление», — добавил Сатинов. Ранее URA.RU писало о том, что пострадавших женщин выпишут, когда будут решены проблемы с жильем. Их квартира после взрыва газа на Мира, 6а разрушена, под завалами погиб отец семейства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...