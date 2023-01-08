В Нижневартовске врач раскрыл подробности реабилитации пострадавших от взрыва в доме

В Нижневартовске главный врач окружной клинической больницы Алексей Сатинов раскрыл подробности о состоянии матери и дочери, пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме. Сатинов рассказал журналисту URA.RU, что первый этап лечения завершен, и с 9 января с женщинами начали работу реабилитологи и психологи.
«Две пациентки, пострадавшие в результате обрушения дома, продолжают лечение в нашей больнице. Первый этап завершен, женщин из нейрохирургии перевели в общую палату. С 9 января с ними начали работу психологи и реабилитологи», — прокомментировал Сатинов.
По словам главврача, в больнице пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, и прогнозы у медиков благоприятные. «Все будет хорошо. Пациентки самостоятельно передвигаются по палате, и мы рассчитываем на скорейшее выздоровление», — добавил Сатинов.
Ранее URA.RU писало о том, что пострадавших женщин выпишут, когда будут решены проблемы с жильем. Их квартира после взрыва газа на Мира, 6а разрушена, под завалами погиб отец семейства.
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