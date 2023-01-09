В Минобороны Украины сообщили о смене тактики ВС РФ

Россия начала мощный штурм Соледара, сообщили в МО Украины

09 января 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Россия начала активный штурм Соледара, заявили в МО Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После неудачной попытки взятия Соледара Россия сменила тактику и начала мощный штурм города. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку. Восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм», — заявила Маляр в своем telegram-канале. Она отметила, что Россия сейчас задействует большое количество штурмовых групп. Они сформированы из резервов ЧВК «Вагнера». Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском и соледарском направлениях. 9 января армия РФ освободила село Бахмутское. Полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что после взятия этого населенного пункта Россия открыла путь к полному освобождению Бахмута и Соледара. Заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в ближайшие дни эти два города будут освобождены. Его слова цитирует RT.

После неудачной попытки взятия Соледара Россия сменила тактику и начала мощный штурм города. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку. Восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм», — заявила Маляр в своем telegram-канале. Она отметила, что Россия сейчас задействует большое количество штурмовых групп. Они сформированы из резервов ЧВК «Вагнера». Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском и соледарском направлениях. 9 января армия РФ освободила село Бахмутское. Полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что после взятия этого населенного пункта Россия открыла путь к полному освобождению Бахмута и Соледара. Заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в ближайшие дни эти два города будут освобождены. Его слова цитирует RT.