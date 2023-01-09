В Минобороны Украины сообщили о смене тактики ВС РФ

После неудачной попытки взятия Соледара Россия сменила тактику и начала мощный штурм города. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку. Восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм», — заявила Маляр в своем telegram-канале.
Она отметила, что Россия сейчас задействует большое количество штурмовых групп. Они сформированы из резервов ЧВК «Вагнера».
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском и соледарском направлениях. 9 января армия РФ освободила село Бахмутское. Полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что после взятия этого населенного пункта Россия открыла путь к полному освобождению Бахмута и Соледара. Заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в ближайшие дни эти два города будут освобождены. Его слова цитирует RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
После неудачной попытки взятия Соледара Россия сменила тактику и начала мощный штурм города. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку. Восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм», — заявила Маляр в своем telegram-канале. Она отметила, что Россия сейчас задействует большое количество штурмовых групп. Они сформированы из резервов ЧВК «Вагнера». Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском и соледарском направлениях. 9 января армия РФ освободила село Бахмутское. Полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что после взятия этого населенного пункта Россия открыла путь к полному освобождению Бахмута и Соледара. Заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в ближайшие дни эти два города будут освобождены. Его слова цитирует RT.