08 января 2023

В Москве перенесли заседание по делу об убийстве тюменской девочки

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Начало судебного процесса над экс-главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым, суд, тайбергенов байдавлет, Ленинский районный суд Магнитогорска
На заседание не удалось собрать присяжных Фото:
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В Московском городском суде перенесли заседание по делу Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Честный Детектив».

«Сегодня в Московском городском суде состоялось судебное заседание по делу об убийстве Насти. К сожалению, коллегия присяжных заседателей не собралась, заседание по отбору отложено на 6 февраля», — указано в посте.

Бережной был задержан в 2021 году как подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Она пропала в июне того же года, а спустя полтора месяца ее тело нашли на берегу озера Оброчное в Тюмени. Мужчина сознался в содеянном, но позже отказался от своих показаний. По его словам, он их дал под давлением следствия.

Агентство направило письменный запрос в Московский городской суд. На момент публикации ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года Верховный суд РФ изменил территориальную подсудимость дела Бережного и назначил его на рассмотрение в Москву. Это произошло после того, как судья Тюменского областного суда Наталья Жукова отказалась вести это дело.

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В Московском городском суде перенесли заседание по делу Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Честный Детектив». «Сегодня в Московском городском суде состоялось судебное заседание по делу об убийстве Насти. К сожалению, коллегия присяжных заседателей не собралась, заседание по отбору отложено на 6 февраля», — указано в посте. Бережной был задержан в 2021 году как подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Она пропала в июне того же года, а спустя полтора месяца ее тело нашли на берегу озера Оброчное в Тюмени. Мужчина сознался в содеянном, но позже отказался от своих показаний. По его словам, он их дал под давлением следствия. Агентство направило письменный запрос в Московский городской суд. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года Верховный суд РФ изменил территориальную подсудимость дела Бережного и назначил его на рассмотрение в Москву. Это произошло после того, как судья Тюменского областного суда Наталья Жукова отказалась вести это дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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