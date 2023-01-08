В Москве перенесли заседание по делу об убийстве тюменской девочки

09 января 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

На заседание не удалось собрать присяжных Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой В Московском городском суде перенесли заседание по делу Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Честный Детектив». «Сегодня в Московском городском суде состоялось судебное заседание по делу об убийстве Насти. К сожалению, коллегия присяжных заседателей не собралась, заседание по отбору отложено на 6 февраля», — указано в посте. Бережной был задержан в 2021 году как подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Она пропала в июне того же года, а спустя полтора месяца ее тело нашли на берегу озера Оброчное в Тюмени. Мужчина сознался в содеянном, но позже отказался от своих показаний. По его словам, он их дал под давлением следствия. Агентство направило письменный запрос в Московский городской суд. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года Верховный суд РФ изменил территориальную подсудимость дела Бережного и назначил его на рассмотрение в Москву. Это произошло после того, как судья Тюменского областного суда Наталья Жукова отказалась вести это дело.

В Московском городском суде перенесли заседание по делу Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Честный Детектив». «Сегодня в Московском городском суде состоялось судебное заседание по делу об убийстве Насти. К сожалению, коллегия присяжных заседателей не собралась, заседание по отбору отложено на 6 февраля», — указано в посте. Бережной был задержан в 2021 году как подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Она пропала в июне того же года, а спустя полтора месяца ее тело нашли на берегу озера Оброчное в Тюмени. Мужчина сознался в содеянном, но позже отказался от своих показаний. По его словам, он их дал под давлением следствия. Агентство направило письменный запрос в Московский городской суд. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года Верховный суд РФ изменил территориальную подсудимость дела Бережного и назначил его на рассмотрение в Москву. Это произошло после того, как судья Тюменского областного суда Наталья Жукова отказалась вести это дело.