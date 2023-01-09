В Минобороны Украины заявили о падении боеспособности ВСУ

09 января 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

У солдат Украины, которые раннее были гражданскими, падает моральный дух, заявила Анна Маляр Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за того, что большая часть армии Украины состоит из мобилизованных, адаптация гражданского населения к СВО введет к падению боеспособности ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — заявила Маляр. Ее слова приводит интернет-издание Страна.ua. По ее словам, большая часть армии Украины состоит из мобилизованных. Они, в свою очередь, являются непрофессиональными военными, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя. Ранее Анна Маляр заявляла о том, что армия России сменила тактику при взятии Соледара. Она отметила, что сейчас ВС РФ используют больше частей для масштабного штурма города.

Из-за того, что большая часть армии Украины состоит из мобилизованных, адаптация гражданского населения к СВО введет к падению боеспособности ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — заявила Маляр. Ее слова приводит интернет-издание Страна.ua. По ее словам, большая часть армии Украины состоит из мобилизованных. Они, в свою очередь, являются непрофессиональными военными, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя. Ранее Анна Маляр заявляла о том, что армия России сменила тактику при взятии Соледара. Она отметила, что сейчас ВС РФ используют больше частей для масштабного штурма города.