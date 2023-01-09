В Тобольске и других городах Тюменской области отменили занятия первой смены

10 января 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

В областной столице занятия не отменили Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за низкой температуры в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске отменили занятия для учащихся в первую смену. Актированный день объявили также и администрации других муниципальных единиц Тюменской области. При этом в самой Тюмени учебный день все же состоится. «В связи с низкой температурой наружного воздуха 10.01.2023, занятия в очном режиме 1 смены в 1-9 классах образовательных учреждений Тобольска отменяются», — указано в сообщении на официальном сайте депобразования администрации города. На сайте тюменской мэрии при этом указано, что для учащихся первой смены занятия состоятся. В Ишиме и Ялуторовске занятия отменили с 1 по 4 класс. В Заводоуковском городском округе с 1 по 11 класс. В Голышмановском городском округе, Сладковском и Тюменском районе актированный день коснется учеников с 1 по 9 классы, о чем сообщили местные власти. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области будут сильные морозы. Падение температуры ниже -20 прогнозировали с 9 по 14 января. В частности, из-за погоды в Тюмени парализовало работу общественного транспорта. Большое количество автобусов не вышло на линию, а остальные стали приходить с большим опозданием.

Из-за низкой температуры в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске отменили занятия для учащихся в первую смену. Актированный день объявили также и администрации других муниципальных единиц Тюменской области. При этом в самой Тюмени учебный день все же состоится. «В связи с низкой температурой наружного воздуха 10.01.2023, занятия в очном режиме 1 смены в 1-9 классах образовательных учреждений Тобольска отменяются», — указано в сообщении на официальном сайте депобразования администрации города. На сайте тюменской мэрии при этом указано, что для учащихся первой смены занятия состоятся. В Ишиме и Ялуторовске занятия отменили с 1 по 4 класс. В Заводоуковском городском округе с 1 по 11 класс. В Голышмановском городском округе, Сладковском и Тюменском районе актированный день коснется учеников с 1 по 9 классы, о чем сообщили местные власти. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области будут сильные морозы. Падение температуры ниже -20 прогнозировали с 9 по 14 января. В частности, из-за погоды в Тюмени парализовало работу общественного транспорта. Большое количество автобусов не вышло на линию, а остальные стали приходить с большим опозданием.