09 января 2023

Российский военнослужащий рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинцы несут большие потери в районе Кременной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины понесли большие потери в районе Кременной (ЛНР). Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Слон».

«Под Новый год и около Нового года у противника большие потери были. Пытались активизироваться, но ничего у них не получилось», — заявил военный. Его слова приводят РИА Новости.

По словам военнослужащего, украинцы отправляют диверсионно-разведывательные группы, однако ВС РФ готовы к этому. Пехота выявляет врага, после чего корректирует и наводит огонь артиллерии и танков.

Ранее в интернете разошлось видео, в котором упоминается, что в ходе СВО Украина потеряла 100 тысяч военных. Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что число погибших среди ВСУ занижено вдвое, пишет Life.

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В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины понесли большие потери в районе Кременной (ЛНР). Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Слон». «Под Новый год и около Нового года у противника большие потери были. Пытались активизироваться, но ничего у них не получилось», — заявил военный. Его слова приводят РИА Новости. По словам военнослужащего, украинцы отправляют диверсионно-разведывательные группы, однако ВС РФ готовы к этому. Пехота выявляет врага, после чего корректирует и наводит огонь артиллерии и танков. Ранее в интернете разошлось видео, в котором упоминается, что в ходе СВО Украина потеряла 100 тысяч военных. Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что число погибших среди ВСУ занижено вдвое, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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