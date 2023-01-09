Российский военнослужащий рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь

10 января 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Украинцы несут большие потери в районе Кременной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины понесли большие потери в районе Кременной (ЛНР). Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Слон». «Под Новый год и около Нового года у противника большие потери были. Пытались активизироваться, но ничего у них не получилось», — заявил военный. Его слова приводят РИА Новости. По словам военнослужащего, украинцы отправляют диверсионно-разведывательные группы, однако ВС РФ готовы к этому. Пехота выявляет врага, после чего корректирует и наводит огонь артиллерии и танков. Ранее в интернете разошлось видео, в котором упоминается, что в ходе СВО Украина потеряла 100 тысяч военных. Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что число погибших среди ВСУ занижено вдвое, пишет Life .

В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины понесли большие потери в районе Кременной (ЛНР). Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Слон». «Под Новый год и около Нового года у противника большие потери были. Пытались активизироваться, но ничего у них не получилось», — заявил военный. Его слова приводят РИА Новости. По словам военнослужащего, украинцы отправляют диверсионно-разведывательные группы, однако ВС РФ готовы к этому. Пехота выявляет врага, после чего корректирует и наводит огонь артиллерии и танков. Ранее в интернете разошлось видео, в котором упоминается, что в ходе СВО Украина потеряла 100 тысяч военных. Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что число погибших среди ВСУ занижено вдвое, пишет Life.