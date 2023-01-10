Историк объяснил, почему Британия перестала быть мировой державой

В настоящее время состояние вооруженных сил Великобритании не позволяет Соединенному Королевству иметь статус мировой державы. Об этом написали в газете The Times.
Обозреватель издания Макс Гастингс заявил, что Великобритания страдает от нехватки вооружения, техники, а также сокращения численности военных после начала спецоперации на Украине. По его словам, необходимо увеличить расходы страны на оборону.
Также журналист недоволен эффективностью британских воздушных сил, а также не самыми выдающимися возможностями в сфере кораблестроения в королевстве. Местная промышленность не может обеспечить государство новыми кораблями.
Гастингс отметил, что ведущие игроки на британском рынке вооружений, а именно Rolls Royce, BAE Systems и Babcock International показывают не самые лучшие результаты в плане продажи продукции на вооружение ВС Великобритании. Поэтому Соединенное королевство вынуждено обращаться к немецкой компании Rheinmetall, а ПРК NLAW, которые применяются на Украине, производятся французской военно-промышленной группой Thales.
Ранее сообщалось, Великобритания теряет силы в противостоянии с РФ. Британская промышленность не соответствует современным требованиям в плане поставок техники Киеву, из-за чего не может выполнить заказы по оружейным отправкам. Однако стало известно, что Британия намерена поставить на Украину 10 танков Challenger 2, пишет деловое издание «Взгляд».
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В настоящее время состояние вооруженных сил Великобритании не позволяет Соединенному Королевству иметь статус мировой державы. Об этом написали в газете The Times. Обозреватель издания Макс Гастингс заявил, что Великобритания страдает от нехватки вооружения, техники, а также сокращения численности военных после начала спецоперации на Украине. По его словам, необходимо увеличить расходы страны на оборону. Также журналист недоволен эффективностью британских воздушных сил, а также не самыми выдающимися возможностями в сфере кораблестроения в королевстве. Местная промышленность не может обеспечить государство новыми кораблями. Гастингс отметил, что ведущие игроки на британском рынке вооружений, а именно Rolls Royce, BAE Systems и Babcock International показывают не самые лучшие результаты в плане продажи продукции на вооружение ВС Великобритании. Поэтому Соединенное королевство вынуждено обращаться к немецкой компании Rheinmetall, а ПРК NLAW, которые применяются на Украине, производятся французской военно-промышленной группой Thales. Ранее сообщалось, Великобритания теряет силы в противостоянии с РФ. Британская промышленность не соответствует современным требованиям в плане поставок техники Киеву, из-за чего не может выполнить заказы по оружейным отправкам. Однако стало известно, что Британия намерена поставить на Украину 10 танков Challenger 2, пишет деловое издание «Взгляд».