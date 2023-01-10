Источник ЧВК «Вагнер» сообщил о переброске под Бахмут сотрудников СБУ

Источник ЧВК «Вагнер»: в Бахмут прибыли сотрудники СБУ, чтобы остановить дезертирство

10 января 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Telegram-канал «Евгений Пригожин в Telegram» сообщает, что в рядах ВСУ паника из-за больших потерь под Бахмутом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В группировку ВСУ под Бахмутом направлены сотрудники СБУ для сокращения случаев дезертирства. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал ЧВК «Вагнер» «Евгений Пригожин в Telegram». Сообщается, что из-за больших потерь под Бахмутом украинская армия деморализована. «Наши источники из-под Бахмута сообщают: в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, с задачей пресечь паникерство и дезертирство в рядах ВСУ, связанных с большими потерями под Бахмутом», — передает telegram-канал. Автор сообщения предполагает, что панические настроения обусловлены эффективной работой ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская армия окружает Бахмут (Артемовск) с севера. Как обратил внимание автор telegram-канала «Повернутые на Z войне», что захват любого населенного пункта начинается с окружения.

В группировку ВСУ под Бахмутом направлены сотрудники СБУ для сокращения случаев дезертирства. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал ЧВК «Вагнер» «Евгений Пригожин в Telegram». Сообщается, что из-за больших потерь под Бахмутом украинская армия деморализована. «Наши источники из-под Бахмута сообщают: в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, с задачей пресечь паникерство и дезертирство в рядах ВСУ, связанных с большими потерями под Бахмутом», — передает telegram-канал. Автор сообщения предполагает, что панические настроения обусловлены эффективной работой ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская армия окружает Бахмут (Артемовск) с севера. Как обратил внимание автор telegram-канала «Повернутые на Z войне», что захват любого населенного пункта начинается с окружения.