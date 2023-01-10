Источник ЧВК «Вагнер» сообщил о переброске под Бахмут сотрудников СБУ

В группировку ВСУ под Бахмутом направлены сотрудники СБУ для сокращения случаев дезертирства. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал ЧВК «Вагнер» «Евгений Пригожин в Telegram». Сообщается, что из-за больших потерь под Бахмутом украинская армия деморализована.
«Наши источники из-под Бахмута сообщают: в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, с задачей пресечь паникерство и дезертирство в рядах ВСУ, связанных с большими потерями под Бахмутом», — передает telegram-канал. Автор сообщения предполагает, что панические настроения обусловлены эффективной работой ЧВК «Вагнер».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская армия окружает Бахмут (Артемовск) с севера. Как обратил внимание автор telegram-канала «Повернутые на Z войне», что захват любого населенного пункта начинается с окружения.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
В группировку ВСУ под Бахмутом направлены сотрудники СБУ для сокращения случаев дезертирства. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал ЧВК «Вагнер» «Евгений Пригожин в Telegram». Сообщается, что из-за больших потерь под Бахмутом украинская армия деморализована. «Наши источники из-под Бахмута сообщают: в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, с задачей пресечь паникерство и дезертирство в рядах ВСУ, связанных с большими потерями под Бахмутом», — передает telegram-канал. Автор сообщения предполагает, что панические настроения обусловлены эффективной работой ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская армия окружает Бахмут (Артемовск) с севера. Как обратил внимание автор telegram-канала «Повернутые на Z войне», что захват любого населенного пункта начинается с окружения.