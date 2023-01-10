Источник ЧВК «Вагнер» сообщил о переброске под Бахмут сотрудников СБУ

Источник ЧВК «Вагнер»: в Бахмут прибыли сотрудники СБУ, чтобы остановить дезертирство
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, полигон еланский
Telegram-канал «Евгений Пригожин в Telegram» сообщает, что в рядах ВСУ паника из-за больших потерь под Бахмутом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В группировку ВСУ под Бахмутом направлены сотрудники СБУ для сокращения случаев дезертирства. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал ЧВК «Вагнер» «Евгений Пригожин в Telegram». Сообщается, что из-за больших потерь под Бахмутом украинская армия деморализована.

«Наши источники из-под Бахмута сообщают: в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, с задачей пресечь паникерство и дезертирство в рядах ВСУ, связанных с большими потерями под Бахмутом», — передает telegram-канал. Автор сообщения предполагает, что панические настроения обусловлены эффективной работой ЧВК «Вагнер».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская армия окружает Бахмут (Артемовск) с севера. Как обратил внимание автор telegram-канала «Повернутые на Z войне», что захват любого населенного пункта начинается с окружения.

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В группировку ВСУ под Бахмутом направлены сотрудники СБУ для сокращения случаев дезертирства. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал ЧВК «Вагнер» «Евгений Пригожин в Telegram». Сообщается, что из-за больших потерь под Бахмутом украинская армия деморализована. «Наши источники из-под Бахмута сообщают: в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, с задачей пресечь паникерство и дезертирство в рядах ВСУ, связанных с большими потерями под Бахмутом», — передает telegram-канал. Автор сообщения предполагает, что панические настроения обусловлены эффективной работой ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская армия окружает Бахмут (Артемовск) с севера. Как обратил внимание автор telegram-канала «Повернутые на Z войне», что захват любого населенного пункта начинается с окружения.
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