Военкор сообщил об окружении силами России Бахмута с севера

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВС РФ ушли западнее, к селу Парасковиевка, отметил автор telegram-канала «Повернутые на Z войне» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России через село Парасковиевка пытаются окружить Бахмут (Артемовск) с севера. Об этом URA.RU рассказал автор telegram-канала «Повернутые на Z войне» Владимир.

«Войска уже ушли западнее. К селу Парасковиевка. Идет постепенный охват города с севера и расчленение связи ВСУ между Соледаром и Бахмутом», — объяснил автор telegram-канала «Повернутые на Z войне».

Собеседник агентства напомнил, что прежде, чем зачистить город, его нужно окружить. «Основа военного искусства — города сначала берутся в окружение, хотя бы в оперативное. Таким образом отсекается подвоз свежей живой силы и боекомплектов. Только потом начинается зачистка самого города», — подчеркнул Владимир.

Ранее в штабе теробороны ДНР заявили об освобождении ВС России села Бахмутское. Взятие населенного пункта может помочь в полном освобождении города Бахмут, Соледара и в открытии выхода на Кременчуг.

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Вооруженные силы России через село Парасковиевка пытаются окружить Бахмут (Артемовск) с севера. Об этом URA.RU рассказал автор telegram-канала «Повернутые на Z войне» Владимир. «Войска уже ушли западнее. К селу Парасковиевка. Идет постепенный охват города с севера и расчленение связи ВСУ между Соледаром и Бахмутом», — объяснил автор telegram-канала «Повернутые на Z войне». Собеседник агентства напомнил, что прежде, чем зачистить город, его нужно окружить. «Основа военного искусства — города сначала берутся в окружение, хотя бы в оперативное. Таким образом отсекается подвоз свежей живой силы и боекомплектов. Только потом начинается зачистка самого города», — подчеркнул Владимир. Ранее в штабе теробороны ДНР заявили об освобождении ВС России села Бахмутское. Взятие населенного пункта может помочь в полном освобождении города Бахмут, Соледара и в открытии выхода на Кременчуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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