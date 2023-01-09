Военкор сообщил об окружении силами России Бахмута с севера

09 января 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

ВС РФ ушли западнее, к селу Парасковиевка, отметил автор telegram-канала «Повернутые на Z войне» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России через село Парасковиевка пытаются окружить Бахмут (Артемовск) с севера. Об этом URA.RU рассказал автор telegram-канала «Повернутые на Z войне» Владимир. «Войска уже ушли западнее. К селу Парасковиевка. Идет постепенный охват города с севера и расчленение связи ВСУ между Соледаром и Бахмутом», — объяснил автор telegram-канала «Повернутые на Z войне». Собеседник агентства напомнил, что прежде, чем зачистить город, его нужно окружить. «Основа военного искусства — города сначала берутся в окружение, хотя бы в оперативное. Таким образом отсекается подвоз свежей живой силы и боекомплектов. Только потом начинается зачистка самого города», — подчеркнул Владимир. Ранее в штабе теробороны ДНР заявили об освобождении ВС России села Бахмутское. Взятие населенного пункта может помочь в полном освобождении города Бахмут, Соледара и в открытии выхода на Кременчуг.

Вооруженные силы России через село Парасковиевка пытаются окружить Бахмут (Артемовск) с севера. Об этом URA.RU рассказал автор telegram-канала «Повернутые на Z войне» Владимир. «Войска уже ушли западнее. К селу Парасковиевка. Идет постепенный охват города с севера и расчленение связи ВСУ между Соледаром и Бахмутом», — объяснил автор telegram-канала «Повернутые на Z войне». Собеседник агентства напомнил, что прежде, чем зачистить город, его нужно окружить. «Основа военного искусства — города сначала берутся в окружение, хотя бы в оперативное. Таким образом отсекается подвоз свежей живой силы и боекомплектов. Только потом начинается зачистка самого города», — подчеркнул Владимир. Ранее в штабе теробороны ДНР заявили об освобождении ВС России села Бахмутское. Взятие населенного пункта может помочь в полном освобождении города Бахмут, Соледара и в открытии выхода на Кременчуг.