Жительница Кургана подделала аттестат об образовании, чтобы работать на железной дороге

Сотрудница курганского РЖД около 5 лет работала по поддельному аттестату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу города Кургана поймали на том, что она устроилась на работу в компанию «Российские железные дороги» (РЖД) по поддельному аттестату об окончании вечерней школы. Данную информацию сообщают в официальных документах Курганского городского суда.

«Женщина, зная о том, что аттестат и приложение к нему являются поддельными, в 2017 году с целью трудоустройства незаконно использовала фальшивый официальный документ, который предоставил ей право работать на РЖД. Ответчик предоставила его в отдел кадров Курганской дистанции пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции филиала ОАО «РЖД», — указано в судебном акте.

Сообщается, что по этому аттестату местную жительницу взяли на должность дежурной по переезду 4-го разряда в бригаду по неотложным работам на пути от станции Просвет до Окуневки. В сентябре 2022 года обман женщины раскрыли сотрудники курганской полиции, когда проводили проверку. Свою вину ответчик признала полностью. Горсуд наказал жительницу ограничением свободы на полгода. Ей запрещено покидать место жительства с десяти часов вечера до шести утра.

Ранее URA.RU писало, что две жительницы Кургана подделали медицинские справки, чтобы остаться на работе. Женщины предоставили своим работодателям фальшивые справки о прохождении медосмотра.