Аналитики рассказали, чему не доверяют жители ЯНАО

Большинство жителей ЯНАО не доверяет рекламным роликам. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob.
«62% жителей ЯНАО не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (15%). Причем женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 19% против 9% соответственно», — говорится в сообщении.
Также специалисты рассказали о самых популярных актерах в рекламе, которым доверяют жители. В топ-5 вошли шоумен Дмитрий Нагиев, актеры Константин Хабенский Сергей Безруков, певцы Дмитрий Маликов и Полина Гагарина.Также доверием телезрителей пользуются телеведущий Николай Дроздов, певица Клава Кока, юморист Азамат Мусагалиев, певец Сергей Жуков и рэпер Баста.
Ранее URA.RU сообщало, какие традиции новогодних праздников жители ЯНАО ценят больше всего. Это семейное украшение елки и встреча Нового года с родными и близкими.
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