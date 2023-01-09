Завод семьи мэра Перми стал лидером по объемам строительства в регионе

АО «ПЗСП» стал лидером по объемам строительства в Пермском крае

Компания «ПЗСП» строит 332 тысячи квадратных метров жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, стал лидером по текущему объему строительства жилья в регионе. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРС).

«ПЗСП, Пермский край — первое место по региону пол объему текущего строительства по данным на первое января 2023 года. Строится 332,6 тысяч квадратных метров жилья. Доля в регионе — 19,92 процента», — сообщается на сайте ЕРС.

На втором месте в списке указано пермское предприятие «Стройпанелькомплект» (СПК) с объемами строительства в 162,4 тысячи квадратных метров. Третье место в рейтинге занимает компания СИК «Девелопмент-Юг» из Краснодарского края с объемом строительства в 136,7 тысяч квадратных метров.

Пермский застройщик АО «ПСЗП» занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занял пост генерального директора завода в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший после этого мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет указанного акционерного общества.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский завод силикатных панелей будет строить элитный дом в городском центре. Новое жилое здание рассчитано на 34 квартиры.