В Верхнем Уфалее передумали досрочно ломать снежный городок

10 января 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Теперь в Верхнем Уфалее снежный городок проработает до конца зимы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Верхнем Уфалее мэрия отказалась от планов демонтировать снежный городок уже 23 января. По словам заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, городок будет открыт до конца зимы. «Мы уже связались с мэрией. Городок будет работать до конца зимы», — пояснил URA.RU Мошаров. Как сообщил URA.RU источник, глава города Сергей Тарасов боялся, что посетители или хулиганы повредят очень дорогую новогоднюю гирлянду. Якобы именно это стало причиной раннего демонтажа городка — тратиться на его охрану власти не хотели. Поэтому ранее мэрия заявляла, что городок проработает только до 22 января.

В Верхнем Уфалее мэрия отказалась от планов демонтировать снежный городок уже 23 января. По словам заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, городок будет открыт до конца зимы. «Мы уже связались с мэрией. Городок будет работать до конца зимы», — пояснил URA.RU Мошаров. Как сообщил URA.RU источник, глава города Сергей Тарасов боялся, что посетители или хулиганы повредят очень дорогую новогоднюю гирлянду. Якобы именно это стало причиной раннего демонтажа городка — тратиться на его охрану власти не хотели. Поэтому ранее мэрия заявляла, что городок проработает только до 22 января.