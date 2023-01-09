09 января 2023

В Верхнем Уфалее передумали досрочно ломать снежный городок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Пермь, горка, зимние забавы
Теперь в Верхнем Уфалее снежный городок проработает до конца зимы Фото:

В Верхнем Уфалее мэрия отказалась от планов демонтировать снежный городок уже 23 января. По словам заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, городок будет открыт до конца зимы.

«Мы уже связались с мэрией. Городок будет работать до конца зимы», — пояснил URA.RU Мошаров.

Как сообщил URA.RU источник, глава города Сергей Тарасов боялся, что посетители или хулиганы повредят очень дорогую новогоднюю гирлянду. Якобы именно это стало причиной раннего демонтажа городка — тратиться на его охрану власти не хотели. Поэтому ранее мэрия заявляла, что городок проработает только до 22 января.

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В Верхнем Уфалее мэрия отказалась от планов демонтировать снежный городок уже 23 января. По словам заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, городок будет открыт до конца зимы. «Мы уже связались с мэрией. Городок будет работать до конца зимы», — пояснил URA.RU Мошаров. Как сообщил URA.RU источник, глава города Сергей Тарасов боялся, что посетители или хулиганы повредят очень дорогую новогоднюю гирлянду. Якобы именно это стало причиной раннего демонтажа городка — тратиться на его охрану власти не хотели. Поэтому ранее мэрия заявляла, что городок проработает только до 22 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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