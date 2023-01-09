В Верхнем Уфалее передумали досрочно ломать снежный городок

Теперь в Верхнем Уфалее снежный городок проработает до конца зимы
В Верхнем Уфалее мэрия отказалась от планов демонтировать снежный городок уже 23 января. По словам заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, городок будет открыт до конца зимы.
«Мы уже связались с мэрией. Городок будет работать до конца зимы», — пояснил URA.RU Мошаров.
Как сообщил URA.RU источник, глава города Сергей Тарасов боялся, что посетители или хулиганы повредят очень дорогую новогоднюю гирлянду. Якобы именно это стало причиной раннего демонтажа городка — тратиться на его охрану власти не хотели. Поэтому ранее мэрия заявляла, что городок проработает только до 22 января.
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